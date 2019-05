Lorena Loiacono

Questa volta Roma rischia davvero il collasso: sul fronte rifiuti è andato ko un altro impianto di trattamento e la città, ora, non sa più dove portare la spazzatura. Anche l'impianto di trattamento di Rocca Cencia, infatti, da ieri è fuori uso da ieri per un guasto tecnico. Si tratta dell'ultimo impianto disponibile per Ama dopo il forfait del Tmb Salario, andato a fuoco.

E così da ieri l'Ama sta cercando di ridurre i disagi, mettendo all'opera fin dal primo momento i tecnici per capire l'entità del danno e provvedere a rimuoverlo. Il dubbio è che i problemi non siano casuali visto che l'impianto di Rocca Cencia, a seguito della chiusura del Tmb di via Salaria, è stato caricato di un super lavoro per sopperire alla mancanza di un sito strategico come quello del Salario. E allora va da sé che, senza almeno uno dei due impianti all'opera e a pieno regime, Roma potrebbe andare velocemente verso il caos totale. Anche perché la situazione rifiuti già oggi non è delle migliori, anzi. I problemi inizieranno a farsi sentire in maniera più acuta nei prossimi giorni e potrebbero andare avanti pesantemente fino a settembre visto che, almeno fino a quella data, i due privati che trattano i rifiuti di Roma a Malagrotta, lavorano in modalità ridotta per consentire interventi di manutenzione dei siti.

Quindi possono ricevere un carico minore di rifiuti. Il Campidoglio comunque, fiducioso sull'entità del danno di Rocca Cencia, vorrebbe riattivare già da oggi una parte dell'impianto per rendere tutto operativo nel giro di pochi giorni. Se l'Ama è ottimista, i lavoratori lo sono molto meno e restano in agitazione con un possibile sciopero nella seconda metà di giugno. L'azienda non ha un Cda e il Campidoglio, dopo le dimissioni di Pinuccia Montanari, non ha un assessore all'ambiente, la delega per il momento resta alla sindaca Raggi che ha assicurato: «A brevissimo arriveranno le nomine, confermo che saranno divise in due assessorati distinti, uno per il verde-ambiente e uno per i rifiuti».

Nel totonomi spicca quello l'ambientalista grillino Dario Tamburrano. Ma non è tutto, resta ancora l'incognita del dopo Ponte Malnome: l'area, che dall'inizio dell'anno viene utilizzata per il trasbordo dei rifiuti, il 30 giugno chiude. Dove traslocheranno le operazioni? Anche in questo caso impazza il toto-quartiere primo fra tutti Saxa Rubra ma i residenti sono sul piede di guerra.

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

