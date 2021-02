Lorena Loiacono

Quattrocento bambini in quarantena, oltre alle maestre e ai bidelli: praticamente tutta la scuola. E così l'istituto Chizzolini chiude per Covid. E' accaduto ieri mattina, nel plesso scolastico del Villaggio Prenestino, dove una comunicazione della preside Giuseppina Ubriaco avvertiva le famiglie che, per una decisione arrivata dalla Asl Rm, la scuola non avrebbe riaperto dato il riscontro di numerosi casi positivi tra gli alunni e il personale scolastico e per consentire una più approfondita valutazione epidemiologica.

Sarebbero infatti oltre dieci i casi accertati, tra bambini e docenti, ma a spaventare è stata la velocità del contagio e soprattutto il fatto che i positivi non appartenessero alla stessa classe. Sarà necessario quindi analizzare il tracciamento per capire dove possa essere avvenuto il contagio, visto che presumibilmente è accaduto fuori dalle classi. Oltre alla paura, però, anche le polemiche. Inevitabili infatti i disagi per le famiglie che, lunedì mattina, hanno saputo che la scuola è chiusa e resterà tale fino a nuove disposizioni: vale a dire che 4 sezioni di scuola dell'infanzia e 25 classi di primaria resteranno a casa a seguire le lezioni a distanza.

Le chat dei genitori sono infuocate: «Avrebbero dovuto avvisarci prima», reclamano le mamme. «Serve una sanificazione straordinaria? Vogliamo sapere che cosa sta succedendo: se la Asl chiude una scuola vuol dire che l'allarme è alto».

Nel quartiere sale la preoccupazione. «Mi dispiace per i genitori e per i disagi provocati spiega Alessandro Gisonda, assessore alla scuola del municipio 6 ma viviamo una situazione molto complicata e la gestione non è semplice. I dirigenti scolastici sono tenuti a seguire i protocolli in linea con le Asl». Intanto in zona è stato attivato un presidio per i tamponi riservato esclusivamente agli studenti, nel centro anziani di Torrenova.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA