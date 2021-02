Lorena Loiacono

Quando passa il tram? Mai, praticamente è sparito e non si sa neanche quando tornerà. E' lo strano caso del tram 2 , fermo da novembre. Da tre mesi infatti il tram che collega piazza Mancini a piazzale Flaminio non passa più, al suo posto ci sono le navette perché il Campidoglio ha deciso di avviare importanti interventi di manutenzione, con tanto di progetto pronto e fondi stanziati, peccato però che i lavori non siano neanche iniziati.

Ma ora a farne le spese, come sempre, sono i passeggeri che ogni mattina, nell'ora di punta, si trovano accalcati a bordo delle navette. Impossibile infatti sostituire completamente un tram della capienza di 240 posti, da dimezzare per le regole antiCovid, con una navetta da 90 posti, sempre da dividere per due. Praticamente per supplire alla mancanza di un tram servono tre navette, che comunque si muovono nel traffico e ne subisocno i blocchi. E per i passeggeri l'attesa rischia di allungarsi, visto che dalla commissione trasporti in Campidoglio non è uscita neanche la data di avvio per i lavori.

«I residenti sono esasperati spiega l'assessore alla mobilità del municipio 2, Gian Paolo Giovannelli il 22 gennaio scorso ho inviato l'ultimo sollecito ad Atac e al dipartimento mobilità per avere notizie sull'inizio dei lavori ma non ho avuto risposta. Eppure a novembre sono stati approvati il progetto esecutivo e il finanziamento per 1,2 milioni di euro, che serviranno anche per l'intervento sul tram 8. Ma non è ancora stata licenziata la gara d'appalto: viviamo un grave disagio anche perché le navette affollate nelle ore di punta, in emergenza Covid, non dovrebbero proprio esserci».

Secondo il progetto i lavori interessano la sostituzione delle rotaie, degli scambi e della linea elettrica, la pavimentazione stradale e la segnaletica: ci vorranno 8 mesi almeno. Quindi, considerando anche l'attesa del bando, il tram rischia di tornare a marciare non prima del prossimo anno.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA