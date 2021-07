Lorena Loiacono

Prove di normalità all'università, con i ragazzi nei viali e nelle facoltà per conoscere il loro futuro: torna infatti l'appuntamento con Porte aperte alla Sapienza. Tre giornate di orientamento, da oggi a mercoledì, che potranno essere seguite anche a distanza, in streaming o attraverso le stanze zoom: più di 10.000 ragazzi incontreranno i docenti e riceveranno informazioni sulle prove di ingresso per accedere ai corsi di studio. «La scelta dell'università è fondamentale - ha spiegato Antonella Polimeni, rettrice della Sapienza - in questi ultimi anni l'Ateneo ha ampliato la no tax area per le iscrizioni e potenziato il tutorato. È stato potenziato anche il servizio di counselling psicologico per rispondere ai bisogni della comunità universitaria durante l'emergenza sanitaria». Tra le novità proposte ci sono i nuovi corsi di Management delle Scienze gastronomiche per il benessere (della facoltà di farmacia) e quelli in inglese di Archeologia del Mediterraneo e di Biochimica.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Luglio 2021, 05:01

