Lorena Loiacono Prendono fuoco all'improvviso, nel traffico, in pieno Centro

Lorena LoiaconoPrendono fuoco all'improvviso, nel traffico, in pieno Centro e con i passeggeri a bordo. Quello che accade a Roma, sempre più spesso, purtroppo non è un fenomeno inspiegabile. La spiegazione c'è, eccome. Basta chiederla a un meccanico o a un autista di bus che, sul suo mezzo, ci lavora tutti i giorni e se lo vuole mantenere.Ne sa qualcosa Carlo Maiotti, il presidente dell'Anc Trasporti Bus, una delle maggiori associazioni di pullman privati su territorio nazionale. Da 30 anni ha la sua ditta di trasporti privata e, alla notizia che un autobus dell'Atac sia andato a fuoco perché troppo vecchio, sorride: «Faccio l'autista da 45 anni spiega mai visto un mezzo andare a fuoco in quel modo perché troppo vecchio. Sa quante vetture scoppierebbero in Italia. Pensiamo anche alle auto private dei cittadini». In effetti, se bastasse l'anzianità del mezzo a giustificare uno scoppio simile in via del Tritone, la situazione generale sarebbe davvero preoccupante. Non che ora non lo sia, ovviamente.«Un bus va a fuoco per la cattiva manutenzione. Non ci sono tante spiegazioni. Le fiamme sono dovute ad un corto circuito elettrico o a una perdita di gasolio su un tubo di scarico. Un autista prima di mettersi in moto apre il cofano e controlla: gli autisti dell'Atac evidentemente non sono sollecitati a fare controlli visivi di questo tipo. Ma allora, se oltre tutto si risparmia sulla manutenzione e sui controlli, che cosa dobbiamo aspettarci?». Addirittura dobbiamo aspettarci un'esplosione in Centro? «Quello scoppio mi fa pensare a qualcosa di più, forse che il gasolio non fosse quello migliore. Oppure basta fare un forso su un manicotto ad alta pressione che con le temperature alte darebbero il via a un incendio, in questo c'è l'ipotesi del dolo». Sembra quasi un sabotaggio del servizio di trasporto pubblico: vetture malridotte che escono comunque senza controlli né blocchi in officina e carburanti che lasciano a desiderare.Con il risultato sotto gli occhi di tutti: a Roma va a fuoco un bus al mese. «Un'azienda privata sarebbe fallita. Non potrebbe permettersi una perdita simile. Se facciamo i controlli? Basti sapere che la flotta dell'Anc Trasporti Bus ha il 45% delle vetture Euro 6 e il 30% Euro 5. Viaggiamo in tutta Europa e non è mai accaduto niente di simile».riproduzione riservata ®