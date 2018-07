Lorena Loiacono Pioggia di 100 alla maturità, a brillare quest'anno sono

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoPioggia di 100 alla maturità, a brillare quest'anno sono le scuole di periferia. La maturità 2018 festeggia a Roma con il massimo dei voti e chiude in bellezza con un ottimo riscontro per quello che, di fatto, sarà l'ultimo anno della maturità alla vecchia maniera.Dal prossimo anno si cambia: l'esame sarà riformato e, probabilmente, risulterà più semplice. Ma anche così i licei romani se la sono cavata decisamente bene, soprattutto nelle zone di periferia ritenute spesso a rischio: al liceo Labriola di Ostia, in un quartiere ritenuto difficile, un ragazzo su 10 ha avuto 100. Dei 223 studenti ben 24 hanno preso il massimo dei voti, tra questi ce ne sono 6 che hanno avuto anche la lode. Non solo, 28 sono rimasti tra il 90 e il 99 e 54 tra 80 e 89.«Quasi un ragazzo su due spiega la vicepreside Savina Ieni ha avuto più di 80: è il dato più confortante per il lavoro svolto finora». Massimo dei voti per uno studenti su 10 anche al liceo classico Aristofane nel cuore del Tufello dove tutti gli anni i ragazzi si cimentano con gare di traduzioni dal greco e vincono non pochi premi: su 185 diplomati, ben 15 hanno avuto 100 e altri tre hanno avuto 100 e lode.Anche all'Aristofane la metà dei candidati, ben 99 ragazzi, hanno avuto un voto pari o superiore a 80/100: «Siamo molto soddisfatti sottolinea la dirigente scolastica Raffaella Giustizieri gli studenti hanno lavorato bene». Il liceo Seneca, in zona Pineta Sacchetti, ha avuto almeno un 100 in tutte le classi giunte all'esame, tranne una. «Abbiamo portato all'esame circa 300 ragazzi spiega la preside Cristina Battezzati gli orali sono finiti ieri e dai primi risultati mi sembra che possiamo ritenerci soddisfatti. Nessun bocciato». Tutti promossi, per ora e in attesa delle ultime commissioni, anche all'istituto per geometri Ceccherelli in via di Bravetta e alla Federico Caffè in viale di Villa Pamphili. All'istituto superiore Salvini, vicino Villa Ada, in una sola commissione, quella che ha già pubblicato i voti, ci sono 2 ragazzi diplomati con 100 e lode, 3 con 100 e 3 con 99: nessuno è sceso sotto l'80.