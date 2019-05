Lorena Loiacono

Piccolo, elettrico, agevole nelle stradine del Centro e soprattutto ecologico. Sembrava potesse durare. E invece no: a fuoco anche lui. Del resto il minibus della linea 119, su cui ieri mattina è divampato l'ennesimo incendio del trasporto pubblico romano, fa parte del parco auto di Atac e quindi sembra proprio che il suo destino sia segnato.

Erano circa le 7.30 quando, per ragioni ancora da capire, la vettura ha preso fuoco lungo via Sistina. In pieno Centro, in piena ora di punta. Inevitabile il caos che ne è seguito. L'autista del bus si è rimboccato le maniche ed è intervenuto sulle fiamme prendendo l'estintore per fermare il principio di incendio. Praticamente gli autisti di Atac, che di regola per essere assunti devono presentare le patenti speciali per il trasporto di persone, oggi sono pronti a tutto, visto che sempre più spesso si ritrovano a domare emergenze che non gli competono.

Sperando che vada sempre tutto bene, per loro, per i passeggeri a bordo, per i palazzi intorno e i passanti in strada. Anche ieri, fortunatamente, non ci sono stati feriti. Sono stati immediatamente allertati i vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno spento definitivamente l'incendio mettendo in sicurezza l'area. Sul posto sono intervenuti anche i vigli urbani che hanno chiuso un tratto di via Sistina, da via Crispi a Trinità dei Monti. E allora si torna a parlare di sicurezza a bordo dei mezzi Atac. Qualche giorno fa la redazione di Leggo, venuta a conoscenza di malfunzionamenti di questi minibus ad energia elettrica, aveva contattato Atac per saperne di più. Ma è arrivata secca la rassicurazione: non era vero niente, dicevano. Ma forse, alla luce dei fatti, era proprio così. Peccato che l'azienda di trasporto pubblico capitolina continui a negare il disastro che si sta compiendo sotto gli occhi di romani e turisti. Polemiche a parte, la vera emergenza sta nella manutenzione dei mezzi Atac visto che il minibus della linea 119, andato a fuoco ieri, era tornato su strada da appena 10 giorni dopo un intervento di manutenzione.

Il mezzo fa parte di una prima messa in servizio di 5 dei 60 mini bus elettrici che sono destinati a tornare in circolazione. Praticamente era in strada dal 13 maggio scorso. Tecnicamente si tratta di lavori di revamping, dove la parola inglese non dovrebbe però avere nulla a che fare con le vampe dell'incendio. C'è anche chi parla di sabotaggio perché l'incidenza di fiamme è davvero notevole: sono stati 64 i bus in fiamme con la Raggi.

riproduzione riservata ®

Venerdì 24 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA