Lorena Loiacono

Per la ripartenza, la Capitale decide di montare in sella e i romani si riscoprono ciclisti. L'effetto lockdown ha fatto riscoprire le due ruote: sarà perché i mezzi pubblici, in questa fase di riapertura, sono ad accesso limitato e quindi si rischia di restare in attesa e veder saltare molte fermate oppure perché con la bella stagione vien voglia di stare all'aperto, soprattutto dopo una chiusura in casa molto lunga, e di sgranchire un po' le gambe.

E così, nei primi giorni di riapertura, vengono presi d'assalto sia i negozi per le bici e monopattini sia i centri di assistenza: in attesa delle nuove piste ciclabili e dei rimborsi previsti dagli incentivi statali, il trend è pedalare. Un esempio per tutti? Decathlon a Porta di Roma: l'accesso è distribuito in due file separate, una per lo store in generale e una dedicata al reparto delle due ruote. Ma l'atmosfera è la stessa in tutta Roma.

Lo storico Liberati, di piazza San Giovanni Bosco, ha la fila fuori: «Abbiamo dovuto mettere i numeretti raccontano i titolari una fila per il bancone, magari per pezzi di ricambio e camere d'aria, e una fila per acquistare la bicicletta nuova. La scelta ha bisogno di più tempo. Arriviamo anche a 15-20 persone fuori in fila. Negli scorsi anni non era così, le persone scelgono le due ruote perché hanno paura dei mezzi pubblici e anche per gli incentivi».

Basta conservare la fattura del rivenditore per accedere ai rimborsi, per bici dai 18 anni in su. Non solo nuovi acquisti. C'è anche chi, in questo momento di ripartenza, ripensa alla sua vecchia bici dimenticata in cantina e decide di rimetterla a nuovo, per rimettersi in sella: «Tante richieste di bici nuove ma anche tante riparazioni spiegano da Cicli Penna, Roma Marconi - il nostro compito è anche quello di rimettere in piedi una vecchia bici, in sicurezza, e darle nuova vita. In questo momento abbiamo l'officina piena di biciclette da riparare. Una cosa del genere non si vedeva da tempo».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA