Per i romani oggi è Natale, il 2774° Natale di Roma. E la città festeggia con medaglie celebrative, giochi di luce e fontane a festa.

CERIMONIE La giornata di oggi inizia con la tradizionale deposizione di una corona di alloro della sindaca Raggi all'Altare della Patria e proseguirà con la celebrazione della messa alla Basilica dell'Ara Coeli. Verranno inoltre nominati il vincitore del Premio Cultori di Roma e il vincitore del Premio Certamen Capitolinum, con la consegna della prima copia dell'edizione 2021 della Strenna dei Romanisti. Per l'occasione l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presenterà la Medaglia celebrativa del Natale di Roma.

GIOCHI DI LUCE Fino al 1° maggio sulla facciata del Palazzo Senatorio, in Piazza del Campidoglio, verrà proiettata una sequenza di immagini ispirate alla città di Roma, come opere d'arte e monumenti, per emanarne il senso di romanità nelle varie epoche, in chiave artistica e culturale, tramite il progetto «Effetto Roma - sguardi e paesaggi nella città eterna».

FONTANE DANZANTI Un'illuminazione architetturale dal sicuro effetto scenografico darà vita a due fontane paoline: la Fontana dell'acqua Paola di piazza Trilussa e la fontana «mostra» dell'Acquedotto, nota come il celebre Fontanone del Gianicolo. Ieri è stata presentata la conclusione del restauro della Fontana dello Zodiaco, con i lavori di riqualificazione del piazzale Cristoforo Colombo eseguiti con la collaborazione della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in sinergia con Acea e Areti.

ARTE 2.0 A partire da oggi, per alcuni mesi, tutti i giorni alle 21 piazza Augusto Imperatore verrà illuminata da un suggestivo video mapping che animerà la facciata dell'edificio sul lato nord della piazza, dove dal prossimo anno arriverà il Bvlgari Hotel di Roma.

FUOCO SACRO SOCIAL Diretta social per il Gruppo storico romano che, dalle 17, mostrerà la tradizionale Accensione del fuoco sacro con costumi, armi, riti e celebrazioni riprodotte a regola d'arte grazie alla collaborazione con l'Università di Tor Vergata.

