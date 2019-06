Lorena Loiacono

Per evitare un'ora di fila, i romani si ritrovano a dover aspettare fino a 4 mesi per una carta di identità. E quella che doveva essere una soluzione contro le file, si trasforma in un incubo. Eppure va così da quando la carta d'identità elettronica ha preso il posto di quella cartacea e ora, con le vacanze vicine e la necessità di partire con il documento in tasca, va anche peggio.

Si prende appuntamento online tramite il sito agendacie.interno.gov.it, per chi sa farlo ovviamente, e ci si rivede in municipio il 29 ottobre prossimo. Tanta è l'attesa per chi, facendo richiesta ad esempio lunedì sera, dovrà andare negli uffici di via Fortifiocca del municipio 7. E sarà in buona compagnia visto che negli uffici di piazza Capelvenere del municipio 10 l'attesa non finisce prima del 22 ottobre. Non si riesce ad avere il documento prima di ottobre neanche negli uffici di via Trionfale del primo municipio e in quelli di via Prenestina nel municipio 5. Tre mesi e mezzo di attesa invece per i residenti che si rivolgono agli uffici di via Petroselli, in centro, di piazza Cinecittà del settimo municipio e in via Ignazio Silone nel decimo.

In via Aurelia nel municipio 13 e in via Moretti nel municipio 12. Qualcuno riesce a cavarsela ad agosto come in via Fracchia nel terzo municipio, in via Tiburtina e in via di San Romano nel municipio 4, in via Benedetto Croce nell'ottavo municipio e in via Fabiola nel XII, se non addirittura a luglio come accade in via Portuense, via Cardano e via Mazzacurati del municipio 11. Mancano due mesi ma, rispetto ad ottobre, è una passeggiata. Alcuni, approfittando anche di qualche appuntamento disdetto, riescono ad ottenere l'agognata carta di identità elettronica a giugno negli uffici di via Dire Daua nel municipio 2: il primo appuntamento disponibile è per il 6 giugno.

Ma va preso al volo: oltre ad essere il primo è anche l'ultimo visto che dopo quella data non c'è più nessun appuntamento disponibile. Basta andare sul sistema di prenotazione per capire che l'agenda è blindata in tutta Roma: molti municipi non hanno disponibilità di appuntamenti. Dal municipio 2 in via Goito e piazza Grecia a via Cambellotti nel sesto, da Largo Sette Chiese e via Emilio Spalla dell'ottavo municipio a largo cannella nel municipio 9 fino al XV dove tutte le sedi disponibili hanno appuntamenti bloccati: Piazza Saxa Rubra, Via della Stazione di Cesano, Via Riano e La Storta. Inspiegabile, quindi, non è solo l'attesa ma anche la differenza di servizi anche all'interno egli stessi municipi. I romani dovrebbero fare prima un sondaggio generale per poi rivolgersi al più veloce. Ma così diventa un incubo.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA