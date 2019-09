Lorena Loiacono

Parte la caccia al parcheggio su piazza Bologna. Per motivi di sicurezza è vietato lasciare le auto lungo il perimetro della sede della Guardia di Finanza ma i cittadini insorgono: «Ora dove parcheggiamo?».

E così il municipio corre ai ripari, cercando nuovi posti nel quartiere: cambieranno, infatti, i sensi di marcia. La questione parcheggi nasce in seguito al provvedimento dirigenziale del dipartimento Mobilità e Trasporti del Comune di Roma che vieta la sosta lungo il perimetro esterno del Comando Generale della Guardia di Finanza. Si tratta di circa 55 posti auto che vengono così a mancare tra via Moroni, via Pisa, viale XXI Aprile e piazza del Campidano. Una zona densamente popolata anche per la presenza dell'università la Sapienza e del Policlinico Umberto I, del Policlinico Italia, dei tanti residenti che ci vivono e di quanti si recano in zona per lavorare compresi i dipendenti della GdF.

Il problema del parcheggio quindi è sempre stato molto sentito, ora potrebbe aggravarsi. Il divieto è scattato in estate, durante le vacanze, e quindi in questi giorni di ritorno in città si sta valutando il reale impatto sulla viabilità. La direttiva del dipartimento parte da una valutazione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sulla necessità di liberare l'area dalla sosta: il perimetro deve restare libero, solo marginalmente verrà occupato dalle auto della GdF, per motivi di sicurezza. Ma come si può risolvere il problema dei residenti che oggi pomeriggio, alle 15, manifesteranno in piazza Armellini chiedendo di essere ascoltati? Nei mesi scorsi sono state valutate varie possibilità, proposte anche dalla GdF per andare incontro alle oggettive difficoltà dei residenti: i finanzieri potrebbero avere dei parcheggi interni, andando così a liberare posti esterni sulla strada. Per ora sembra scartata la possibilità di riservare parte dei 55 posti ai residenti, si tratterebbe infatti di una procedura incompatibile con la misura di sicurezza adottata.

«Stiamo cercando di generare nuovi posti auto - spiega Francesca del Bello, presidente del municipio 2 - modificando i sensi di marcia: strade a doppio senso potrebbero diventare a senso unico permettendo di trasformare i parcheggi in linea in parcheggi a spina. Intervenendo ad esempio su via Salento, via Pisa e via Nardini potremmo recuperare parte dei 55 posti tolti. Stiamo valutando anche la possibilità di sottoscrivere una convenzione con il parcheggio di viale XXI Aprile per le ore notturne riservata ai residenti».

Lunedì 9 Settembre 2019

