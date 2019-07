Lorena Loiacono

Parte il count down per i 150 anni di Roma Capitale d'Italia. Un'occasione per ripercorrere la storia d'Italia e chiamare a raccolta non solo i romani, ma tutto il Paese, ricordando la strada percorsa insieme e allo stesso tempo guardando al futuro. Con questo spirito sta lavorando il Comitato promotore della società civile per le celebrazioni dei 150 anni di Roma Capitale d'Italia, nato nel mese di novembre scorso.

IL COMITATO È formato da imprenditori e rappresentanti del tessuto economico della città, architetti, ingegneri e professori universitari, si mette a disposizione per arrivare uniti al 3 febbraio del 2021: giorno in cui ricorrono i 150 anni. È guidato da un comitato esecutivo composto dal presidente Paolo Buzzetti, da Giancarlo Goretti e Mauro Miccio. L'iniziativa è stata lanciata a dicembre 2018 in un grande evento al MAXXI, promosso da Aspesi Roma, e sta raccogliendo adesioni da tutta Italia.

L'EVENTO «Una simile ricorrenza - spiega il professore Miccio - non riguarda solo i romani ma tutti gli italiani. Vorremmo coinvolgere il maggior numero di Comuni in tutta Italia per ricordarci della nostra storia, da cui trarre nuova forza. Gli italiani sono legati alla loro identità, ancora molto forte. Dobbiamo quindi valorizzare questo appuntamento per respingere un diffuso sentimento di rassegnazione e, soprattutto, una colpevole dimenticanza, ossia che la Capitale d'Italia rappresenta tutto il Paese. Per questo ci siamo rivolti e ci rivolgiamo alle Istituzioni, ai politici, agli imprenditori, al mondo della cultura e a quello dello sport».

IN CAMPO Dallo sport trae stimolo Mauro Miccio, professore all'Università di Roma Tre, visto che ha fatto parte dei dirigenti della As Roma ai tempi dello scudetto del 2001 ed è stato Presidente della Lega Nazionale di Rugby e della Rugby Roma, con cui ha vinto uno scudetto e una Coppa Italia, portando la squadra per la prima volta in Coppa dei Campioni.

Proprio da Presidente Nazionale della Lega Rugby, ha avuto la soddisfazione di vedere ospitata, allo stadio Flaminio di Roma, la prima partita del Sei Nazioni di Rugby, con l'Italia protagonista. Da rugbista puro, ha quindi deciso di investire impegno e determinazione in vista di questo appuntamento.

ADESIONI Il Comitato ha già ricevuto grande attenzione dalle più Alte Cariche dello Stato e l'adesione della Camera di Commercio di Roma, di associazioni quali Aspesi, Unindustria, Federlazio, dei comitati di zona della città, dei sindacati e dei commercianti.

Per il percorso da svolgere è necessaria la partecipazione di tutte le forze che, nel tempo, hanno contribuito a fare grande la nostra Capitale: dal mondo cattolico alla comunità ebraica, dalle ambasciate agli enti internazionali, dalle tante università alle eccellenze della ricerca e dell'economia, in tutti i campi.

IMPEGNO Roma ce la metterà tutta: è stato richiesto alla Camera di Commercio di Roma, che rappresenta tutte le categorie economiche e professionali della Città, di poter avere un primo grande evento nella cornice storica del Tempio di Adriano. In prima linea, come sempre del resto, ci sono anche i Bersaglieri che con l'Associazione nazionale, il 20 settembre del 2020, celebreranno la Breccia di Porta Pia. I festeggiamenti inizieranno così, per andare avanti fino al 3 febbraio 2021.

