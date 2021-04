Lorena Loiacono

Ostia ferma al palo, la stagione balneare per ora non parte. E così sabato, Primo maggio, i romani dovranno accontentarsi di una passeggiata sull'arenile, facendo attenzione a dove mettono i piedi perché le spiagge non sono pronte ad accogliere i bagnanti. La bella stagione romana infatti inizia, come da tradizione, con l'apertura degli stabilimenti balneari: quando spuntano i primi ombrelloni in spiaggia nei fine settimana primaverili. E' così da sempre, a volte l'avvio coincide con il 25 aprile, altre il 1° maggio. Ma sabato non ci saranno sdraio e ombrelloni ad accogliere i clienti. Ci saranno solo i ristoranti che, c'è da scommettere, registreranno il tutto esaurito perché in tanti, con le recenti riaperture da zona gialla, sognano giornate all'aperto e la ripresa di un lavoro sempre più in affanno.

Ma per gli stabilimenti di Ostia, Capocotta e Castelporziano questo primo week-end di riapertura non ci sarà: bisogna aspettare. Il motivo? Il Dpcm ha indicato il 15 maggio per l'apertura degli stabilimenti ma la Regione Lazio, a seguito del tavolo di lavoro degli assessori Orneli e Corrado e della Cabina di Regia per il litorale, ha dato il via libera alla balneazione a partire dal 1 maggio con le linee guida sulla sicurezza in contrasto al Covid. In base alle indicazioni della Regione, poi, ogni Comune decide per sé la data di apertura degli stabilimenti. Per il momento il Campidoglio, interpellato da Leggo, fa sapere che si allineerà con il Dpcm per il 15 maggio ma l'ordinanza ancora non c'è. I proprietari degli stabilimenti non sanno quando inizieranno a lavorare, si tengono pronti ma intanto questo primo week end deve necessariamente saltare. E lo stesso vale per chi sognava di potersi almeno sdraiare in spiaggia in sicurezza: sabato i romani troveranno ad Ostia le spiagge libere ancora da sistemare e di certo non basterà qualche giorno per farlo. Sarà necessario attendere gli interventi di bonifica e passeranno altri giorni. Intanto gli stabilimenti restano chiusi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Aprile 2021, 05:01

