Lorena Loiacono

Ormai hanno portato via tutto. Non è rimasto davvero più niente nella scuola Carlo Pisacane di Tor Pignattara dove ogni fine settimana, puntualmente, entrano i ladri e rubano quello che trovano. Ed è l'ennesima scuola di Roma presa di mira da raid notturni che portano via tablet e pc.

È già accaduto nelle scorse settimane, ad esempio, alla scuola Grazia Deledda e alla Lodovico Pavoni. Sono solo gli ultimi casi di una lunga escalation: i ladri, probabilmente, entrano nelle scuole perché ora sanno di poter trovare computer e dispositivi di connessione per la didattica a distanza. Oltre a rompere vetri, porte e finestre e a mettere a soqquadro aule e corridoi. E così ieri mattina i bambini della Pisacane hanno trovato l'ennesima brutta sorpresa. Una situazione insostenibile per la scuola ma anche per le famiglie che ora non ce la fanno più: «Vogliamo sicurezza. I bambini hanno perso 4 giorni di lezione, molti di noi hanno preso altrettanti giorni di ferie e la scuola ha dovuto farsi carico di 4 sanificazioni. Vogliamo la videosorveglianza». Nelle ultime tre settimane le visite dei ladri sono già state 4, le ultime tre sempre durante il week end. Al lavoro le forze dell'ordine, a cui la scuola sporge sempre denuncia, anche per capire se si tratta di bande di vandali o se si tratta invece di ladri professionisti in azione.

Sta di fatto che hanno portato via tutti i computer, acquistati dalla scuola anche per la didattica a distanza in questi mesi tra classi quarantene e ragazzi che per motivi di salute restano in casa. Ieri mattina un gruppo di genitori ha incontrato l'assessore alla scuola del municipio 5, Maria Elena Mammarella, per trovare una soluzione veloce per il procedimento di sicurezza. «Altrimenti - spiega una mamma del gruppo lunedì ci ritroviamo con il solito macabro appuntamento. Anche i bambini aspettano il lunedì con ansia: sono spaventati».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA