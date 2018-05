Lorena Loiacono Orfano del Palatiziano, il basket capitolino cerca casa e potrebbe

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoOrfano del Palatiziano, il basket capitolino cerca casa e potrebbe trovarla all'Eur: nel Palalottomatica. La Virtus Roma e l'Eurobasket al momento, infatti, non hanno più un posto dove giocare: il Palazzetto dello sport di viale Tiziano ha davanti a sé almeno due anni di ristrutturazione.Da qui l'urgenza di una sede alternativa: all'orizzonte era stato prospettato per le due società un trasloco alla Fiera di Roma all'interno del padiglione 14 ma i costi necessari per trasformarlo in un'arena da pallacanestro sono decisamente elevati. Le possibili alternative finora, purtroppo, sono state indicate tutte in provincia, con inevitabili disagi per i supporters.Tuona l'opposizione in Campidoglio: «L'amministrazione non ha mai coordinato un tavolo di lavoro per trovare una soluzione alternativa denunciano gli esponenti di Fdi Fabrizio Ghera e Andrea De Priamo - così oggi le due squadre capitoline si trovano vergognosamente senza strutture».E allora spunta l'ipotesi Eur, a lanciare la proposta per un incontro risolutivo è il presidente di Eur Spa, l'ente proprietario del Palalottomatica, Roberto Diacetti: «Saremmo orgogliosi di portare il basket di Roma all'Eur che, in questo modo, oltre ad essere un distretto congressuale diventerebbe anche un distretto sportivo. Abbiamo già avuto infatti il grande evento della Formula E e ora pensiamo al golf all'ex Velodromo. Sono stato già contattato nelle scorse settimane dall'assessore allo sport, Daniele Frongia. Oggi mi faccio promotore di un tavolo con Campidoglio, concessionario e società sportive per trovare un punto di incontro tra i costi da sostenere e le date in cui giocare, per non sovrapporci agli eventi già previsti al Palalottomatica».Oltre ai costi, infatti, sarà necessario trovare un accordo con il concessionario che organizza concerti nel Palalottomatica.riproduzione riservata ®