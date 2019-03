Lorena Loiacono

Oggi Roma si ferma per l'8 marzo: braccia incrociate dai bus alle scuole, dagli ospedali alla raccolta dei rifiuti. E in Centro sfila il corteo femminista. Scioperi e manifestazioni invaderanno infatti la capitale, in occasione della Giornata internazionale della donna. E sarà un altro venerdì nero per pendolari e automobilisti nel traffico.

Si comincia dalla mattina con i sit-in organizzati dal movimento Non una di meno che, alle 9, sarà davanti al ministero della salute sul Lungotevere Ripa, per il diritto alla salute e per rivendicare consultori e ospedali laici, aperti e finanziati. Sempre in mattinata, alle 10:30, il sit-in si sposterà al ministero del Lavoro in via Molise per chiedere un reddito di autodeterminazione e un welfare universale.

La mobilitazione femminista culminerà poi alle 16 quando partirà il corteo da piazza Vittorio e arriverà in serata a piazza madonna di Loreto, attraversando il Centro. Lungo il percorso sono previste chiusure al traffico e deviazioni del trasporto pubblico in base alle esigenze: il percorso prevede l'attraversamento di via Carlo Alberto-Piazza Santa Maria Maggiore-Via Liberiana-Piazza dell'Esquilino-Via Cavour-Largo Corrado Ricci-Via dei Fori Imperiali. Secondo le prime stime si prefigura un'adesione di circa 6mila persone.

Ma il trasporto pubblico potrebbe essere l'altro vero protagonista della giornata, visto che i lavoratori Atac e Cotral incroceranno le braccia per la protesta indetta da Cobas e Usb per l'intera giornata: saranno a rischio stop bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo, dalle 8:30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio. Si fermeranno anche i bus periferici delle 100 linee della Roma Tpl con due proteste, per 24 e 4 ore, dalle 8.30-12.30, proclamate da Usb e Faisa Cisal. Lo sciopero coinvolgerà anche gli operatori di Ama e anche le scuole, con lo sciopero per l'intero personale dagli asili alle medie e superiori, dai docenti al personale tecnico, amministrativo e gli ex LSU e dipendenti ditte pulizia e decoro scuole. In protesta anche il servizio sanitario nazionale: nel corso dello sciopero saranno comunque assicurati adeguati livelli di funzionamento con le prestazioni indispensabili.

