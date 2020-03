Lorena Loiacono

Numeri in crescita per il Covid-19: aumentano i casi positivi nel Lazio ma è anche record di guarigioni. Potrebbe essere questa la settimana decisiva, secondo l'osservatorio della Regione Lazio questi potrebbero essere i giorni decisivi per capire il trend del contagio e l'arrivo del picco.

Casi in aumento Si registra un dato in leggera crescita rispetto a quello delle ultime 24h con 188 casi di positività, ma mantenendo un trend del 12%.

Allerta case di riposo Al momento sono sotto stretta osservazione le strutture Rsa, per la residenza assistenziale, e le case di riposo per anziani: l'aumento dei casi dipende molto da tre cluster principali: la casa di riposo Giovanni XXIII di Roma, la RSA di Nerola in provincia di Roma e l'INI Città Bianca di Veroli in provincia di Frosinone che insieme rappresentano 87 casi di positività. E' importante impedire l'accesso alle persone esterne.

Record di guariti Un dato decisamente incoraggiante arriva dai guariti che, in solo 24 ore, salgono di 40 unità. In tutto quindi le persone guarite dal Covid19, nel Lazio, sono 103 totali. Si tratta della crescita maggiore dall'inizio dell'emergenza. Sono inoltre uscite dalla sorveglianza domiciliare 5.535 persone.

Mascherine in arrivo Ieri sono state consegnate 31.450 mascherine del tipo FFP2 e oggi ne sono in consegna altre 30mila. Nel fine settimana è previsto l'arrivo di un carico da 1 milione. Vengono inoltre distribuiti 11.300 tute idrorepellenti e 142 mila guanti.

Medici sul campo Sono 4800 i medici della Fimmg in campo, regolarmente presenti negli studi di famiglia: il primo contatto però deve essere telefonico. Controllano i 500 pazienti in isolamento domiciliare e sta partendo un sistema di sorveglianza territoriale per Covid-19 collegato al Sisp delle asl che farà capo proprio ai medici di medicina generale.

Doc in un click Boom di contatti per la nuova app della Regione LazioDrCovid' in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta: circa 60 mila utenti hanno scaricato l'applicazione e 1.500 medici di famiglia e 130 pediatri di libera scelta sono costantemente collegati.

Via di guarigione Buone notizie sullo stato di salute del poliziotto di Pomezia: è stato trasferito dal reparto di rianimazione, dove era stato stubato, al reparto di degenza ordinaria. Un passo in avanti per il decorso clinico del paziente verso la guarigione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA