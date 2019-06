Lorena Loiacono

Notti scomode, ma solo per raggiungerle. Sabato notte è andata in scena a Roma l'ottava notte bianca lanciata da Scomodo: teatro dell'iniziativa, top secret fino all'ultimo minuto, è stata la ex cartiera di via Salaria. Per chi non lo sapesse, si tratta di eventi da migliaia di partecipanti su cui vige il totale riserbo.

Nel senso che, fino all'ultimo momento, non si sa dove si svolgono. Il gioco degli organizzatori, iniziato la prima volta nel 2016, è sempre lo stesso e, per ora, sembra funzionare riuscendo a depistare ogni possibile indiscrezione. «Queste notti bianche - spiegano i promotori dell'iniziativa, circa 400 ragazzi -vengono organizzate negli spazi abbandonati della nostra città a seguito di un lavoro di riqualifica. Le Notti Scomode non sono feste, ma vere e proprie manifestazioni culturali». Quella di sabato notte si è svolta presso la ex cartiera di via Salaria. Come ci sono arrivate le migliaia di giovani che hanno partecipato? Tramite una staffetta, una sorta di caccia al tesoro fatta di appuntamenti in tutta Roma, parole d'ordine e segni di riconoscimento e poi nuovi appuntamenti.

Tutto è iniziato in diversi punti dislocati nei quartieri di Roma: per i ragazzi in motorino l'appuntamento era ad Arco di Travertino davanti Alibaba; alla Piramide di fronte all'ingresso della metro, a Trastevere in piazza Mastai vicino al fioraio, in Piazza Mazzini alla fermata del bus, al parcheggio dell'Auditorium e in Piazza Sempione. Per chi arrivava in auto i punti di ritrovo erano la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e l'università La Sapienza in Piazzale Aldo Moro. Mentre per chi era a piedi era possibile muoversi attraverso una navetta concordata tramite un gruppo whatsapp.

Tra le varie tappe anche quella in piazza Verdi, giusto il tempo di raggruppare tutti. Ripartire con una staffetta in diretta anche sulla pagina Facebook. La notte scomoda dei giovani romani è andata avanti tra spettacoli circensi e street art, installazioni e spettacoli di drag queen, prestigiatori. Tra gli ospiti più attesi c'erano Lo Stato Sociale, Inna Cantina Sound e artisti del mondo rap, trap e techno. La sede dell'Ex Cartiera Salaria, una fabbrica abbandonata al degrado e alle occupazioni abusive per 15 anni, è stata trasformata in uno hub culturale che ospiterà concerti e dibattiti.

Lunedì 17 Giugno 2019, 05:01

