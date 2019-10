Lorena Loiacono

Non solo libri, alla Sapienza l'anno accademico parte all'insegna dello sport. L'ateneo più grande d'Italia ha deciso infatti di investire nell'attività motoria: dal centro sportivo di Tor di Quinto, rinnovato e arricchito dalla piscina coperta, fino ai campi di via Osoppo e al rugby. Il centro di Tor di Quinto, raggiungibile con una navetta dalle 16.30 fino alle 21 quindi nell'orario in cui si svolgono le lezioni, è rimasto chiuso per un anno nel 2018 per i lavori di messa in sicurezza, che hanno interessato soprattutto le caldaie e gli spogliatoi. Il centro ha riaperto a gennaio scorso e nel periodo estivo si è aggiunta anche l'attività nella piscina scoperta dove, a novembre, si potranno svolgere al coperto anche i corsi di nuoto.

Quindi nella struttura da 10 ettari ci sono campi da calcio, calcetto, basket, beach volley e rugby, una pista d'atletica, tre campi da tennis regolamentari, un poligono di tiro con l'arco, un campo polivalente coperto e una sala fitness attrezzata. Oltre alla nuova piscina 16 x 33, una misura particolare idonea anche per la pallanuoto. Non solo, sono stati inaugurati anche i campi di via Osoppo, vicino alla città universitaria nei pressi della Biblioteca nazionale: si tratta di un'area presa in carico dalla Sapienza dove verranno realizzati un'ampliamento del centro sportivo e anche nuove residenze universitarie. Solo lo scorso anno sono stati 2500 i ragazzi che hanno usufruito dei campi di via Osoppo, per giocare a calcetto. Ed entro la fine del 2020 aprirà anche una nuova palestra da 1000 mq nell'area del Regina Elena, accanto all'Istituto superiore di sanità e di fronte alla Città universitaria: una struttura occupata in passato e già in parte ristrutturata. «La Sapienza - spiega Maurizio Barbieri, professore di geochimica e direttore del centro Sapienzasport - sta investendo fortemente in termini di bilancio nello sviluppo delle attività sportive per gli studenti: si tratta di attività interne, gestite direttamente dall'ateneo in accordo con l'università del Foro Italico e per questo possiamo garantire prezzi e servizi competitivi ma anche professionalità». Sta nascendo in questi giorni anche la squadra di Rugby a sette, formata interamente da studenti della Sapienza già tesserati: ce ne sono 45 tra le varie facoltà. Una squadra di rappresentanza formata solo da atleti della massima serie.

Venerdì 4 Ottobre 2019

