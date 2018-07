Lorena Loiacono Non esiste correlazione tra il vaccino e l'autismo. A ribadirlo,

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoNon esiste correlazione tra il vaccino e l'autismo. A ribadirlo, in modo perentorio e praticamente definitivo - salvo novità che possono arrivare soltanto da comprovati studi scientifici attualmente inesistenti - è la Corte di Cassazione che ha respinto la richiesta di indennizzo avanzata dal padre di un ragazzo affetto da autismo.L'uomo ha fatto ricorso alla Suprema Corte sostenendo che la patologia del figlio fosse stata provocata dalla vaccinazione obbligatoria, effettuata nel 2001. Nello specifico si trattava del vaccino pentavalente contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite ed haemophilus influenzae di tipo b, più un vaccino anti-epatite b. Ma in passato anche i giudici di merito del tribunale e della Corte d'appello di Napoli, con due diverse perizie, avevano respinto l'istanza del papà. Ora la conferma arriva anche dalla Cassazione: Non è configurabile un nesso causale tra la malattia e la vaccinazione. L'immunizzazione quindi, ancora una volta, per i giudici e per i periti che hanno seguito le istanze, non è imputabile in caso di autismo. Sul tema dei vaccini, ieri, è intervenuta anche la ministra della Salute, Giulia Grillo, illustrando le linee programmatiche in commissioni congiunte Camera-Senato: ha assicurato di voler garantire la salute individuale e collettiva e «l'equilibrio tra il diritto all'istruzione e il diritto alla salute, tutelando i bambini in età prescolare e scolare che potrebbero essere a rischio di esclusione sociale».Il Governo sta lavorando infatti a un disegno di legge parlamentare per superare l'obbligo vaccinale per frequentare la scuola: punta sia sull'Anagrafe nazionale dei vaccini, per monitorare la copertura, che sulla comunicazione con le famiglie.riproduzione riservata ®