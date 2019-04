Lorena Loiacono

Non c'è pace per il trasporto pubblico romano. Dopo i bus che vanno a fuoco, le stazioni chiuse da mesi e le scale mobili e gli ascensori che saltano un giorno sì e uno no e gli scandali quotidiani smorzati da dirigenti pagati centinaia di miglia di euro per far credere ai cittadini che va tutto bene, ora tocca a 70 bus fermi nei depositi. Si tratta dei 70 bus israeliani che, arrivando a Roma tramite un noleggio, avrebbero dovuto dare una boccata di ossigeno alla flotta di Atac.

Ma per ora non è così. Sono infatti fermi nei depositi di Salerno e Roma e addirittura rischiano di non poter mai più tornare su strada, dopo essere stati comunque 10 anni sulle strade di Tel Aviv. Un usato di 10 anni che, tutto sommato, va addirittura a ringiovanire l'età media dei bus Atac che si attesta sui 13,5 anni di vita. Ma il problema dei 70 bus israeliani sarebbe proprio nella loro anzianità.

Entrando in Europa, infatti, devono essere re-immatricolati ma essendo euro 5 non è possibile farlo in base alle direttive comunitarie. Il problema è stato sollevato dalla consigliera del Pd in Campidoglio, Ilaria Piccolo: «I 70 bus usati da Tel Aviv, datati 2008 e presi da Atac in affitto, secondo quanto abbiamo appreso, sono bloccati nei depositi di Salerno e Roma e non entreranno mai in servizio perché non possono essere immatricolati visto che sono Euro 5 e non Euro 6. Sono in corso incontri con la Motorizzazione, ma il Campidoglio ha già pagato i fornitori, anticipando il 16% dell'importo. Raggi e Meleo vengano in Aula a spiegare».

La Piccolo ha già predisposto un'interrogazione urgente alla sindaca e all'assessore Meleo. Considerando che la spesa complessiva, per avere i 70 bus a noleggio, ammonta a 500mila euro, il 16% rappresenta un impegno decisamente gravoso per la città e per Atac che non versa in buone condizioni. Di fronte a duna allerta simile, Atac ha specificato che «l'azienda non corre alcun rischio economico per la fornitura perché i corrispettivi finora versati al noleggiatore sono coperti da una polizza di garanzia». Per quanto riguarda le immatricolazioni mancate, invece, sarà il fornitore a dover provvedere a quanto necessario per mettere i bus in strada. Intanto sono fermi in attesa che l'immatricolazione arrivi.

