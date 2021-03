Lorena Loiacono

Non avevano alcuna certificazione di sicurezza i 5 milioni di mascherine Ffp2 e i 430mila camici destinati alla Protezione civile del Lazio, tutti made in China,: un affare da 22 milioni di euro rivelatosi poi una vera e propria truffa. Per questo i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito l'ordinanza per i domiciliari nei confronti di tre persone: Andelko Aleksic, Vittorio Farina, e Domenico Romeo.

I tre sono indagati, a vario titolo, per frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata per la fornitura dei dispositivi di sicurezza antiCovid. L'operazione dei tre è stata messa in atto tra marzo e aprile del 2020: la prima fase della pandemia quando le mascherine erano introvabili. Anche per sanitari e volontari. È questo, probabilmente, l'aspetto più triste della vicenda. Le indagini sono partire a seguito di una segnalazione dell'agenzia Regionale della Protezione Civile del Lazio alla procura di Roma. Secondo quanto ricostruito, sarebbero stati emessi falsi certificati di conformità visto che i dispositivi di protezione individuale dovevano essere marcati e certificati Ce, in quanto prodotti ad uso medicale.

Nelle intercettazioni è emerso anche il nome dell'ex commissario straordinario Domenico Arcuri, che non risulta comunque indagato nell'operazione: «Domenico racconta Farina - mi ha promesso che se gli arriva la lettera, autorizza quell'acquisto (...) la dovrebbe fare oggi, oggi la deve fare e oggi pomeriggio ci deve fare l'ordine». Oltre agli arresti è stato disposto anche un sequestro preventivo di quasi 22 milioni di euro, nei confronti di Aleksic e Farina c'è inoltre l'accusa di traffico di influenze illecite ed è stata disposta la misura interdittiva del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione per una società milanese coinvolta nella truffa.

