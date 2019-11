Lorena Loiacono

Niente più accesso in centro, le auto diesel Euro 3 da oggi sono bandite dall'Anello ferroviario della Capitale. Tutte fuori, quindi, e non sono poche: dalle stime si tratta di quasi 250mila vetture.

LOTTA ALLO SMOG. L'obiettivo del Campidoglio è di controllare l'inquinamento atmosferico a tutela della salute dei romani, come previsto dalle norme antismog. Su questo punto, ma ovviamente solo in maniera parziale, potrebbe giovare alla città di Roma la pioggia che sta pulendo l'aria dallo smog. Ma il rovescio della medaglia (e i romani lo sanno bene) è che di fronte a tanta pioggia possano scatenarsi notevoli disagi sul traffico. Proprio oggi, in concomitanza con l'avvio del blocco ai diesel Euro 3. Il nuovo regolamento doveva entrare in vigore il 1 novembre scorso ma, essendo un giorno festivo, è slittato a questo lunedì e andrà avanti almeno fino al 31 ottobre 2020.

L'ORDINANZA. Il divieto previsto dall'Ordinanza n. 204/2019, è in vigore infatti dal lunedì al venerdì ad eccezione dei festivi infrasettimanali. Ne restano escluse alcune categorie di veicoli come quelli con il contrassegno degli invalidi, i mezzi di emergenza e soccorso, i veicoli della protezione civile, le auto dei medici, dei cortei funebri o della raccolta dei rifiuti. E' previsto anche un periodo transitorio per i mezzi che trasportano merci: fino al 31 marzo prossimo, infatti, il divieto per i diesel Euro 3 sarà in vigore sempre dal lunedì al venerdì, ad eccezione dei festivi infrasettimanali, ma solo in due fasce orarie: dalle 7.30 alle10.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

MUGUGNI ECOLOGISTI. Ma sul fronte della tutela dell'ambiente non sono tutti soddisfatti. EcoItaliasolidale, infatti, fa notare come nella gestione dei blocchi del traffico capitolino ci siano delle incongruenze legate ai vecchi autobus del trasporto pubblico: «Le automobili Euro 3 non possono più circolare, mentre i mezzi pubblici fortemente inquinanti avranno la possibilità di camminare. Questo è il metodo con cui si affronta un tema fondamentale per la qualità della vita e la salute dei cittadini nella Capitale denuncia infatti Piergiorgio Benvenuti, presidente del movimento ecologista Ecoitaliasolidale siamo d'accordo con la tutela dell'ambiente ma risulta che a settembre scorso su 1663 bus Atac circolanti ben 685 erano diesel Euro 3: oltre il 41%».

riproduzione riservata ®

Lunedì 4 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA