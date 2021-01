Lorena Loiacono

Niente libri nello zaino. Per andare a scuola portano solo guanti, scope e palette per raccogliere la spazzatura. Sono gli studenti dell'istituto superiore Di Vittorio Lattanzio a Centocelle hanno deciso di trasformare lo sciopero in un'occasione per pulire l'esterno della scuola.

«Facciamo noi quello che lo Stato, per la scuola, non sta facendo». I ragazzi sono contrari al rientro in presenza al 50%: le scuole superiori di Roma, infatti, dal 18 gennaio hanno riaperto i battenti ma le proteste sono tante: il problema, ancora una volta, sono i trasporti pubblici che, viaggiando al 50% per le misure anti-Covid, impongono orari stravolti, con ingressi alle 10 e uscite alle 15, senza garantire il servizio visto che molti studenti rischiano di perdere una corsa, perché sovraffollata, e restano a piedi. Molti istituti hanno avviato su più giorni lo sciopero della didattica in presenza, frequentando solo le ore online, così anche il Di Vittorio- Lattanzio ma con una differenza sostanziale: nelle ore di didattica in presenza, scioperano andando a pulire il quartiere.

Una protesta che ha adottato la linea retake visto che, in quartieri come Centocelle e Villa Gordiani, l'allerta degrado si fa sentire. «Siamo una scuola di periferia spiega Samuele Bonti, rappresentante degli studenti e abbiamo capito che con i sit-in, come quelli della scorsa settimana, otteniamo ben poco. Allora ci siamo rimboccati le maniche: stiamo pulendo i marciapiedi intorno alla scuola da erbacce e spazzatura e stiamo riqualificando anche i muri esterni dell'istituto. Torneremo in classe ma solo quando saremo tutti in sicurezza, soprattutto per i trasporti».

L'istituto si è dotato di pc e fibra adeguati per la dad ma il problema resta, appunto, come arrivare a scuola per le lezioni in presenza. «Veniamo tutti con i mezzi pubblici spiegano dal collettivo bus, tram, metro e treno, anche da fuori Roma. Per noi si tratta di una questione cruciale».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA