Lorena Loiacono Nella politica è così: dentro o fuori. Ma a volte c'è

Nella politica è così: dentro o fuori. Ma a volte c'è anche chi ritorna. Negli anni, la Capitale ha visto passare per l'Aula Giulio Cesare generazioni di assessori e consiglieri comunali, politici di professione e personalità prestate alla cosa pubblica. Per cancellarli dal Campidoglio, infatti, è sufficiente una croce sulla scheda elettorale.

Ma c'è anche chi, spontaneamente, decide di prendersi una pausa dalla politica e chi, addirittura, sceglie di cambiare vita o piuttosto di tornare a quello che faceva prima. Basta fare una carrellata tra i volti di coloro che sedevano tra gli scranni del Consiglio comunale ai tempi di Alemanno.

Parliamo degli anni tra il 2008 e il 2013, quando l'ex Sindaco di centro destra arrivò in Campidoglio dopo aver battuto al ballottaggio un altro ex sindaco che, in quell'occasione, ritentava per la seconda volta a distanza di anni la corsa al Comune: Francesco Rutelli. Alemanno in quegli anni arrivò a ritoccare la giunta per 5 volte, tra ricorsi e quote rosa da garantire. Alla fine del mandato si ripresentò alle elezioni ma venne battuto, su tutta Roma, dal centro sinistra di Ignazio Marino. Di lì a poco sarebbe scoppiato lo scandalo di Mafia Capitale. Ma quella è un'altra storia.

Della Giunta Alemanno e dei suoi consiglieri restano ancora alcun volti, ma tanti sono spariti: tra questi c'è chi è tornato alla sua vita e chi ha intrapreso nuove attività. A cominciare dall'ex consigliere Giordano Tredicine che, come riportato da Leggo, ha ripreso a lavorare nei camion bar di famiglia. E tutti gli altri? Tra i nomi più forti dell'allora giunta comunale spiccavano Antonello Aurigemma e Fabrizio Ghera: avevano le cariche di assessori rispettivamente alla mobilità e ai lavori pubblici. Aurigemma approdò alla Pisana nel 2013, Ghera qualche anno dopo. E sono ancora lì.

C'è anche chi, pur mantenendo la passione politica, ha deciso di dedicarsi ai fornelli o quasi: Alessandro Onorato, oggi in quota Marchini, ma anche l'ex presidente del consiglio comunale Marco Pomarici. Che fine ha fatto lady preferenze? L'ex vice sindaco Sveva Belviso, votatissima anche nella giunta Marino, è uscita dalla politica e ha più tempo per i suoi tre figli.

