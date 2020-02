Lorena Loiacono

Mense nel caos ma, soprattutto, del nuovo bando non c'è traccia. La situazione, quindi, potrebbe restare così per un altro anno. Precaria e ostacolata da più parti, con il risultato che i pasti a scuola non sono più una garanzia.

Tante le cose da sistemare nella riorganizzazione delle mense scolastiche del Comune di Roma: il nuovo appalto - entrato in vigore da gennaio scorso con due giorni di blocco, il 7 e 8 in concomitanza con il rientro dalle vacanze natalizie - sta dando non pochi pensieri alle famiglie. L'avvio durante l'anno scolastico, senza il giusto tempo dato alle ditte appaltatrici, ha influito su una partenza zoppicante.

E poi ci sono le lamentele che arrivano dai genitori, a macchia di leopardo su tutta Roma, circa porzioni troppo piccole e piatti a volte poco allettanti.

Nei municipi, come sta accadendo ad esempio nel VII proprio in questa settimana, si aprono tavoli permanenti per coinvolgere anche i genitori che fanno parte delle varie commissioni mensa e cercare possibili soluzioni. Il nuovo appalto, in ritardo sui tempi, è entrato in vigore nell'ultimo semestre del triennio: vale a dire che a giugno finisce. A settembre ne dovrà partire un altro e la speranza tra gli addetti ai lavori, anche loro sul piede di guerra per gli stipendi che già a gennaio sono arrivati in ritardo, e che vengano sistemate quelle criticità che stanno emergendo.

Ma del nuovo bando, per ora, non se ne parla. E il tempo stringe: si rischia di non fare in tempo per partire a settembre, con le novità introdotte, prorogando il servizio attuale. «Nell'ultima commissione scuola prima di Natale - spiega Valeria Baglio, consigliera Pd e membro della commissione scuola - ci è stato detto che si stava lavorando al nuovo bando. Sarebbe dovuto arrivare a gennaio ma così non è stato. Lo stiamo ancora aspettando anche per proporre dei cambiamenti, alla luce delle lamentale che arrivano. Riceviamo segnalazioni sul malfunzionamento e quindi vorremmo che il bando, prima della pubblicazione, venisse portato alla commissione per discutere delle modifiche. Comunque è già tardi quindi è probabile che resti tutto come è oggi ed è un peccato: le mense di Roma sono sempre state un fiore all'occhiello per il Campidoglio». E' stata chiesta una commissione scuola in cui verrà chiesta la presentazione del nuovo bando potranno partecipare anche i genitori e le commissioni di verifica delle mense.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA