Lorena LoiaconoMamiani spaccato in due e licei sul piede di guerra, ottobre è più caldo che mai. L'occupazione nello storico liceo di viale delle Milizie va avanti con la promessa di liberare la scuola sabato. Intanto ieri mattina la preside Tiziana Sallusti, dopo la prima nottata di occupazione, ha provato a chiudere la protesta con una trattativa.Niente da fare, i ragazzi restano barricati a scuola: «Abbiamo previsto una serie di interventi spiegano gli organizzatori ore di didattica alternativa e di discussione. Fuori ci sono dei ragazzi che vorrebbero entrare però non possono, altrimenti entrano anche la dirigente e i professori. Li abbiamo invitati per vedere che va tutto bene ma loro non vogliono, se varcano il cancello è per riprendere la scuola e noi non siamo d'accordo. La nostra occupazione è trasparente: circoscritta a pochi intensi giorni e si concluderà con la data nazionale di sabato 27». Dal canto suo la preside Sallusti ha già provveduto a spostare l'incontro la senatrice a vita Liliana Segre previsto per domani al Mamiani, in un altro liceo, il Caetani:Avremmo potuto ascoltare una grande lezione dalla senatrice proprio sull'antifascimo e contro il razzismo, gli stessi valori rivendicati dagli occupanti.Ma non posso certo accoglierla in una scuola occupata. Comunque voglio ricordare che ad occupare sono state circa 200 persone, mentre altri 800 sono fuori. Dai presidi la bocciatura è unanime: «Il solito rituale di ogni anno che fa soltanto perdere tempo spiega Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi di Roma - il fenomeno è unico in Europa, blandito dalla maggior parte dei politici che cercano di rastrellare comunque voti dai maggiorenni e dai futuri maggiorenni». Ma la protesta sta dilagando, domani è previsto uno sciopero della scuola e sabato il corteo contro il razzismo a cui aderiranno molti licei.riproduzione riservata ®