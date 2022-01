Lorena Loiacono

Mai così tanti morti dall'aprile dello scorso anno e un numero di contagiati che segna il record dall'inizio della pandemia. Gli esperti non hanno dubbi: siamo nel picco. Ieri sono decedute 434 persone per Covid e l'Italia ha compiuto un triste salto indietro di nove mesi, esattamente al 14 aprile dello scorso anno quando i morti erano 469. E così si precipita di nuovo nell'incubo: l'aumento dei morti, infatti, impressiona anche se paragonato alle 24 ore precedenti quando, lunedì scorso, il bollettino giornaliero registrava 287 decessi. In un solo giorno il dato è cresciuto di 147 morti, il 50% in più.

Un aumento vertiginoso, che va di pari passo con il numero dei positivi: ieri ne sono stati registrati 228.179, mai così tanti, contro gli 83.403 del giorno precedente ma, in questo caso, è utile osservare anche il numero dei tamponi effettuati. Ieri sono stati effettuati, infatti, 1.481.349 test molecolari e antigenici contro i 541.298 del giorno prima: si resta, quindi, sempre su un tasso di positività del 15,4%.

Da questo punto così alto della curva, però, potrebbe ora iniziare la discesa: «Abbiamo toccato il picco e assisteremo a breve a una decrescita dei casi - ha detto il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri, ai microfoni di Rai Radio1 - tutte le regole che stiamo mettendo, in un tempo relativamente breve, potranno essere modificate di nuovo per allentare la presa». Nei dati di ieri si registra comunque un aspetto positivo e riguarda i guariti dal virus e i dimessi dai reparti Covid: ieri erano 6.314.444, con un incremento di 220.811 rispetto alle 24 ore precedenti, mentre sono 1715 i pazienti in terapia intensiva quindi due in meno rispetto al giorno prima.



