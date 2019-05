Lorena Loiacono

Lotta al torpedone selvaggio, contro la sosta esagerata dei pullman turistici arriva in soccorso la tecnologia. A far la conta dei minuti esatti della sosta, d'ora in poi, ci pensa il disco orario 2.0. Di fatto ha le stesse funzioni del disco orario di vecchia generazione, ma si tratta di un ticket emesso direttamente da un parcometro.

Si tratta di una nuova colonnina nera, touch screen e priva di fessure per inserire monete, che da qualche giorno sta incuriosendo passanti e automobilisti sul Lungotevere dei Tebaldi. Molti automobilisti si fermano lì con le monete per pagare la sosta nelle strisce blu, per poi scoprire che non c'è possibilità di pagare, ma solo di segnalare l'orario di arrivo. Il servizio è quindi esclusivamente riservato ai pullman turistici perché, per avere lo scontrino con l'orario esatto, è necessario inserire il numero di targa autorizzata alla sosta.

La targa, quindi, deve appartenere ad un pullman in regola con i pagamenti per l'accesso a Roma e per la sosta nelle aree dedicate. Una volta emesso, il ticket va esposto sul cruscotto con l'orario di arrivo in bella mostra prima di lasciare o spegnere il pullman. Una sorta di certificazione per mettere nero su bianco l'arrivo del torpedone ed evitare così che superi il limite massimo consentito: sul Lungotevere dei Tebaldi ad esempio, sotto le finestre del liceo Virgilio, la sosta massima deve durare 15 minuti. E' una tutela per i pullman che arrivano lì e trovano gli stalli sempre occupati sia da altri torpedoni che si approfittano della mancanza di controlli, sia dalle auto che parcheggiano spesso su quella sosta, come fosse zona franca per trovare posto peraltro senza pagare il parchimetro. In questo modo l'area di sosta dovrebbe essere maggiormente controllata anche perché la colonnina rileva il prolungarsi della sosta.

Nelle prossime settimane saranno 50 le colonnine che verranno installate in tutta Roma, nelle zone di sosta breve per i pullman vale a dire quelle utili per consentire la salita e la discesa dei turisti. La sosta da 15 minuti si trova ad esempio, oltre che sul Lungotevere tebaldi, anche in via Carlo Alberto, via Ludovisi e lungotevere Aventino. Lo stesso servizio riguarda anche la sosta più lunga, quella di massimo tre ore come in via delle Terme di Caracalla e via Caio Cestio.

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

