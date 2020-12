Lorena Loiacono

La tensione inizia a salire. I malumori per le chiusure imminenti e per un Natale sotto stretta osservazione si fanno sentire. Anche in strada, anche nelle vie dello shopping ove gli assembramenti hanno inevitabilmente richiesto l'attenzione delle forze dell'ordine e non solo. Ieri pomeriggio infatti a Ponte Milvio, tra la folla, era presente una troupe della Rai per Storie italiane a telecamere accese per documentare la situazione in quel momento: gli operatori stavano riprendendo le immagini di assembramenti inaccettabili che, invece di far riflettere, hanno scatenato l'ira dei presenti.

Un gruppo avrebbe infatti aggredito un operatore facendogli cadere la telecamera: l'uomo è rimasto contuso ed ha presentato denuncia alla caserma dei carabinieri di Ponte Milvio, anche per i danni riportati all'apparecchiatura Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri di Ponte Milvio e della Compagnia di Roma Trionfale. Intanto in Centro sono intervenuti su più punti gli agenti in divisa e in borghese.

Nel week end è stato necessario chiudere in diversi momenti via del Corso e due fermate della metro Spagna e Flaminio. L'assetto anti- assembramenti prevede su Roma lo schieramento di 1200 uomini tra vigili, polizia e carabinieri messi su strada a controllo dei poti del Lungotevere e dei presidi fissi su piazza del Popolo, piazza di Spagna, Largo Goldoni e Largo Chigi. Caos e chiusure ad emergenza anche a via Cola di Rienzo.

Anche in questo caso non sono mancate le proteste: «È l'ultimo giorno per uscire poi ci chiudete reclamava ieri un gruppo di persone in via del Corso, all' altezza del Parlamento, di fronte alla chiusura - che Natale è questo?». E chi si rivolgeva verso la fermate della metro Spagna, con l'incognita di trovarla chiusa, si guardava intorno per capire come potersi spostare: «speriamo che oggi ci fanno rientrare a casa».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Dicembre 2020, 05:01

