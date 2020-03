Lorena Loiacono

La spesa d'ora in poi si farà solo sotto casa e non oltre le 19. Dalla Regione Lazio, per contrastare l'epidemia da nuovo coronavirus, arriva una nuova stretta sul commercio per limitare gli spostamenti dei cittadini, con orari ristretti, e salvaguardare la salute di chi lavora dietro un bancone.

La nuova ordinanza, firmata ieri sera, prevede infatti diversi orari di apertura al pubblico per tutti gli esercizi commerciali autorizzati: dal lunedì al sabato le saracinesche saranno alzate non prima delle 8.30 e la chiusura è obbligatoria entro le ore 19. La domenica, invece, si chiude per le 15. Restano escluse dal nuovo orario le farmacie e le parafarmacie.

Il provvedimento è stato siglato dal vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, dopo un tavolo con i sindacati del commercio e gli assessori al lavoro, Claudio Di Berardino, e al commercio, Paolo Orneli, ed è stato pensato per tutelare la salute dei lavoratori del settore del commercio, limitando le ore in cui si trovano a lavorare a contatto del pubblico e garantendone la mobilità con il trasporto pubblico, in seguito ai provvedimenti di limitazione degli orari dei messi di trasporto di superficie e su rotaie.

Non solo, nell'ordinanza la Regione torna a ribadire le misure di prevenzione al contagio invitando i gestori delle attività commerciali aperte a garantire l'accesso agli esercizi con modalità contingentate e che comunque permettano di evitare assembramenti. La regola è sempre quella di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro altrimenti è prevista, come sanzione, la sospensione dell'attività.

I negozi che, per condizioni strutturali o organizzative, non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro dovranno essere chiusi.

I gestori dovranno inoltre garantire e incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio.

L'ordinanza si rivolge anche ai cittadini invitandoli ad uscire solo per l'acquisto di generi di prima necessità ed a spostarsi nel più breve raggio possibile. Restano quindi vietati i lunghi spostamenti per andare a fare la spesa nei negozi lontani da casa o, qualora si continui a lavorare, distanti dal posto di lavoro.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA