Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoLa scuola non si mette in moto. Sono finiti i tempi delle gite scolastiche: troppe responsabilità per i docenti e le famiglie sono in difficoltà sui costi.Uno studente su due infatti, quest'anno, resterà in classe a far lezione: tanti i ragazzi che non partiranno per il tradizionale viaggio di istruzione, dormendo fuori almeno una notte, perché la scuola non lo ha organizzato. È quanto emerge dall'Osservatorio sulle gite scolastiche di Skuola.net, che ha intervistato un campione di 12mila ragazzi tra scuole medie e superiori: la gita sta andando in pensione, lo è già per il 50% degli studenti con picchi che arrivano al 55% nelle regioni del Sud Italia.Le scuole non organizzano più le gite perché, in un caso su 4, i docenti non se la sentono più di accompagnare gli alunni: rischi troppo alti, per classi spesso fuori controllo, e guadagni ridotti al minimo. A questo si aggiungono poi, in percentuale minore, le questioni disciplinari, per cui gli studenti sono in punizione, o quelle economiche.Oltre a un 7% dei casi in cui non si raggiunge il livello minimo di partecipazione e così il viaggio salta. C'è infatti anche una parte di studenti che decide volontariamente di non partire. Perché? Tra i ragazzi che scelgono di saltare il viaggio, il 28% è costretto da motivi economici famigliari. Il 43%, di coloro che partono, spende infatti dai 200 ai 400 euro, solo uno su 4 resterà nei 200 euro massimi. A partire, comunque, saranno 4 ragazzi su 10 e, tra questi, più di un terzo raggiungerà mete alternative alle solite città. Una scelta dettata da motivi di sicurezza: in un agriturismo, probabilmente, è più semplice controllare una scolaresca rispetto a come potrebbe esserlo in una grande metropoli. Il 56% comunque resterà in Italia e le mete preferite restano Firenze, Roma e Napoli.Le mete europee, tra i più grandi, restano Barcellona, Londra e Berlino. Il 46% parte in pullman, il 12% in treno mentre le compagnie aeree low-cost sono preferite rispetto a quelle tradizionali. Ed è proprio in queste settimane che le scuole preparano i viaggi: la partenza infatti è prevista, per 3 gite su 4, in primavera. Un viaggio su 3 dura al massimo 3 giorni, solo uno su 4 arriva a 5 giorni.riproduzione riservata ®