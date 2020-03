Lorena Loiacono

La musica a tutto volume e una colonna di fumo che, sabato pomeriggio, si alzava sopra i tetti a La Storta. Segni chiari di una festa in piena regola, con tanto di barbecue e schiamazzi: peccato solo che, ai tempi del Coronavirus, un evento del genere sia decisamente fuori luogo. Illegale. In pochi minuti infatti sono partite decine di segnalazioni ai carabinieri della stazione La Storta che, giunti sul posto, hanno scoperto anche quello che, in un primo momento, sembrava impensabile.

E invece era proprio così: la festa, con tanto di braciata a base di carne e verdure, si stava svolgendo all'interno di una scuola. Si tratta della scuola internazionale francese, a La Storta. Non solo. L'assurdo pomeriggio non è partito per una pericolosa bravata degli studenti ma dei docenti. La festa infatti era stata organizzata proprio dai professori e dai dirigenti dell'istituto francese. Le forze dell'ordine, intorno al barbecue, hanno infatti trovato una decina di adulti con figli al seguito: in tutto erano circa 17 persone. Assembrate in una festa che non si sarebbe mai dovuta svolgere. Sono stati ovviamente denunciati tutti gli adulti con l'accusa di aver violato le norme emanate dal Governo italiano a contrasto della diffusione da Covid-19. Si sono giustificati spiegando che vivono tutti all'interno della scuola.

Per i militari non si tratta di una giustificazione valida per scendere in cortile e restare, tutti insieme, in quella che era una festa a tutti gli effetti. A condannare l'episodio, che non è rimasto l'unico purtroppo, anche la sindaca Raggi: «Non siate stupidi, non fate come loro e restate a casa. Grazie a carabinieri per controlli». Ieri infatti sono stati fermati anche 5 ragazzi che stavano facendo un pic nic al prato, in barba alla stretta sui divieti.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA