Lorena Loiacono

La guida sicura a Roma, ai tempi delle buche. Arriva dall'Atac il vademecum destinato agli autisti per guidare in tutta sicurezza: regolare il sedile, andare piano, evitare le frenate brusche e, soprattutto, le buche. E' di ieri infatti un'integrazione al cosiddetto manuale operatore di esercizio.

Preso atto delle voragini che si aprono di giorno in giorno nelle strade della Capitale, agli autisti vengono suggeriti accorgimenti dettagliati per evitare le vibrazioni e gli effetti che potrebbero derivarne sull'apparato muscolo-scheletrico. Prima di mettersi alla guida, quindi, il conducente deve regolare il sedile e sedersi nella maniera corretta: il più possibile dietro e con la schiena che aderisce allo schienale, regolare il sedile affinché sia possibile premere a fondo il freno senza distendere completamente la gamba. Oppure regolare il volante e ancora regolare il poggiatesta e lo specchietto laterale.

Tutti consigli utili, giusto? «Sì, ma per chi sta imparando a guidare - spiega Claudio De Francesco, segretario Faisa Sicel - l'azienda deve capire che noi autisti siamo professionisti della guida Di certo non dobbiamo leggere su un manuale come dobbiamo regolare il sedile. Anche perché per fare gli autisti conosciamo benissimo il codice della strada visto che abbiamo la patente D CQC e la E. Addirittura ci manca poco per diventare istruttori, basta un patentino visto che le patenti le abbiamo tutte. E' evidente che, invece di sistemare le strade e svecchiare i mezzi, il Campidoglio ci dice come dobbiamo guidare per evitare il mal di schiena o peggio. Noi sappiamo bene come metterci sul sedile, loro pensassero a come sistemare le strade ed evitare che si riformino le buche».

Il vademecum si basa su due momenti distinti: il prima e il durante la guida. Prima della guida l'autista deve occuparsi della regolazione del sedile, durante la guida deve invece «mantenere un'andatura regolare».L'andatura deve ridimensionarsi a una velocità bassa «soprattutto in presenza di un manto stradale rovinato o fessurato». Evidentemente le strade dissestate rovinano la schiena degli autisti e dei passeggeri ma danneggiano anche le vetture che, sempre più vetuste, risentono delle vibrazioni continue. Un circolo vizioso visto che i bus poi si rompono e i disagi aumentano per tutti.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 24 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA