Lorena Loiacono

La Fase 2, per i romani, ieri è iniziata davvero prestissimo.

METROPOLITANA. Prima delle 5:30, orario di avvio delle corse, i passeggeri erano già in fila per entrare nella stazione di Anagnina, la fermata capolinea che raccoglie i pendolari e buona parte della periferia. Tutti in attesa che aprissero gli accessi e senza controlli, perché il personale addetto alla sorveglianza entra in servizio alle 6.15. Banchine sovraffollate anche a Laurentina.

ROMA-LIDO. Fuori controllo molte fermate, così nessuno ha provveduto a far mantenere le distanze di sicurezza su molti treni del mattino, saltate completamente in barba al rispetto del 50% della capienza, né a controllare che tutti indossassero la mascherina.

STAZIONE TERMINI. Percorsi segnati a terra e vigilanza ovunque, la stazione è stata la sorvegliata speciale, con la Croce rossa che ha misurato la temperatura ai passeggeri. Ma non si sono verificati particolari disagi.

AUTOBUS. Le attese alle fermate si sono verificate solo verso le 8 ma poi la giornata è stata più tranquilla con le vetture semivuote e i passeggeri seduti a distanza: «Se qualcuno vuole salire senza mascherina assicura un autista fermo tutto e chiamo le forze dell'ordine».

MAXI-MULTA. Peccato che proprio un autista sia stato colto in flagranza di reato, senza mascherina, mentre guidava un bus a Largo di Torre Argentina: 400 euro di sanzione, a poco è servito dire che «con la mascherina si appannano gli occhiali».

MOBILITA' SCARSA. Dai dati elaborati dai tecnici preposti allo studio della mobilità, risulta che ieri ha viaggiato il 15% dei passeggeri rispetto ad un giorno pre Covid, ovvero circa 110mila vidimazioni su metro e Fs regionali e poco meno del doppio, ovvero quasi 150mila, sui bus di Roma. Dunque la stima prevede una flessione del volume dei passeggeri dell'85%: normalmente in un giorno pre emergenza.

TAXI IN CRISI. Le auto bianche, a decine, tutte ferme in fila sul piazzale della stazione Termini. Lì dove, in tempi normali il via vai era continuo. «Sono le 13 e ho guadagnato appena 18 euro», racconta un autista con le mani tra i capelli. Alla stessa ora, ieri, dall'aeroporto di Fiumicino erano state contattate solo 24 auto, contro le 500 di un giorno normale.

TANTE AUTO. Traffico intenso e code sono state rilevate in mattinata sul Grande Raccordo Anulare in zona Castel Giubileo, nel quadrante nord della città, e su via Flaminia in direzione centro. Rallentamenti a causa di una chiusura per lavori anche sulla tangenziale est.

SECCHIONI STRACOLMI. I romani possono comunque contare sempre sulle vecchie abitudini: chi è uscito di casa, ieri, ha potuto ritrovare infatti i secchioni dei rifiuti pieni, inutilizzabili, a macchia di leopardo, in varie zone della Capitale. Un ritorno al passato, di cui si poteva certo fare a meno.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA