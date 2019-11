Lorena Loiacono

La discarica di Colleferro deve restare chiusa ma così Roma non sa più dove mettere duemila tonnellate di spazzatura al giorno. E la questione rifiuti, inevitabilmente nel caos, ancora una volta fa litigare Campidoglio e Regione. Più precisamente la sindaca Raggi e il Governatore Zingaretti che, tra lettere, accuse e repliche, riprendono il vecchio scontro di competenze tra chi deve decidere dove portare i rifiuti della Capitale. Uno scontro che, ai romani, sembra più un rimpallo di responsabilità: uno scarica barile in piena regola che, puntualmente, va a finire sotto le finestre dei cittadini. Purtroppo nel senso letterale del termine tanto che sembra sempre più vicino, da parte del Governo, il commissariamento per la gestione rifiuti nella Capitale. Il sito di Colleferro infatti, appena riaperto dopo l'incidente sul lavoro in cui, lo scorso 9 novembre, ha perso la vita un operaio di 63 anni, deve restare chiuso almeno per un'altra settimana per consentire agli inquirenti di effettuare un'indagine geognostica sul piazzale di scarico dei rifiuti. L'impianto di raccolta, gestito da Lazio Ambiente di proprietà della Regione Lazio, non riaprirà prima di giovedì prossimo. Un'eternità considerato che raccoglie circa 2000 tonnellate di rifiuti al giorno. Se non vanno a Colleferro, dove andranno i rifiuti? In una settimana infatti si rischia di mandare completamente in tilt la pulizia della Capitale che già vive un affanno evidente. Per questo la Raggi ha inviato ieri una lettera al presidente della Regione, ai ministri dell'Interno e dell'Ambiente, chiedendo di «indicare senza indugio e non oltre la data» di ieri «un sito alternativo» dove conferire circa 1.100 tonnellate al giorno di scarti di rifiuti, «onde scongiurare una grave crisi nella raccolta».

Immediata la replica di Zingaretti: «Siamo alle solite. È noto a tutti, a me e al ministro, che la legge prevede che devono essere l'amministrazione comunale o Ama a individuare il sito in cui conferire i rifiuti - scrive il Governatore - e la Regione entro le sue competenze, qualora fosse necessario, a autorizzare il conferimento. Si rischia veramente un'emergenza drammatica». L'allarme risuona da più fronti: «Una catastrofe ambientale - tuona Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio Roma! puoi dirlo forte - che la Capitale e i suoi cittadini, costretti a pagare una tassa rifiuti tra le più alte d'Italia a fronte di un servizio disastroso, non meritano. Chi fallisce, di solito, si fa da parte. Ma evidentemente questa regola di buonsenso in casa grillina non dev'essere di moda. E a causa di questa manifesta incapacità Roma rischia di precipitare in una delle crisi rifiuti più gravi della sua storia».

