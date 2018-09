Lorena Loiacono La differenziata sbarca a Finocchio, d'ora in poi coinvolgerà

Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoLa differenziata sbarca a Finocchio, d'ora in poi coinvolgerà 9.800 residenti nell'area compresa tra via Casilina, via Fontana Candida e via di Vermicino. A dare l'annuncio dell'avvio della differenziata in alcune zone del Municipio VI è stata la sindaca Raggi che, in un post sulla sua pagina Facebook, parla di «127mila romani coinvolti nel sistema tecnologico porta a porta messo a punto da Roma Capitale, Ama e Conai».Un sistema tecnologico che non sempre viene rispettato dai cittadini. Come già accaduto nell'avvio della raccolta porta a porta in altre zone, come ad esempio a Marconi, si registra sempre una iniziale riluttanza con un mancato rispetto delle regole che a Roma si traduce con metri e metri di spazzatura riversa in terra lì dove una volta c'era il vecchio cassonetto. Per evitare situazioni al limite, il Campidoglio ha provveduto a schierare nelle zone coinvolte dalla nuova differenziata i tecnici e gli eco-informatori di Ama, a disposizione dei cittadini per dubbi sul funzionamento della raccolta e informazioni sui calendari.«Si ricorda spiega la Raggi - di utilizzare esclusivamente i contenitori forniti di etichetta elettronica e di rispettare scrupolosamente il calendario semplificato di esposizione dei contenitori, ideato per agevolare le operazioni domestiche». I cittadini che non hanno ancora ricevuto il kit possono richiederlo contattando il numero 06.86973196 oppure possono recarsi negli uffici start-up di Ama.Come funziona la differenziata porta a porta? In generale permette di separare 5 tipologie di rifiuto: gli scarti alimentari e organici, i contenitori in vetro, i contenitori in plastica e metallo, carta e cartoncino e rifiuti non riciclabili. Gli edifici con più di 7 appartamenti hanno un bidone condominiale da esporre, i residenti negli edifici con meno di 7 appartamenti devono esporre singolarmente i secchi privati a disposizione. Quella già avviata nei municipi 6 e 10 prevede la raccolta tecnologica con l'utilizzo di sacchi e contenitori con Tag Rfid che permette la tracciabilità del conferimento delle varie tipologie di materiali.