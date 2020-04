Lorena Loiacono

La didattica a distanza guarisce tutti i mali. Nel senso letterale del termine considerando quei docenti che, uno dietro l'altro, stanno improvvisamente tornando in servizio da aspettative, part time o malattie: tornano per modo di dire visto che, con le scuole chiuse, restano a casa. Sono i furbetti della cattedra che, riprendendo adesso il loro posto, si riprendono anche lo stipendio pieno ma mandano a casa i supplenti che li avevano sostituiti e che, dall'inizio dell'emergenza, hanno fatto di tutto per portare avanti la didattica a distanza. Per quantificare il fenomeno bisognerà aspettare la fine del mese, ma le segnalazioni, sempre più diffuse, arrivano da tutta Italia: c'è il docente in aspettativa che decide di rientrare improvvisamente ad aprile, restando a casa a centinaia di km di distanza dalla cattedra, c'è quello che termina la malattia prima del tempo e c'è chi sceglie di rinunciare al part time per tornare ad insegnare a tempo pieno proprio ora che può starsene a casa. Se un insegnante rientra dopo il 30 aprile affianca il supplente. Se lo fa ora si riprende la classe e licenzia il supplente. Forse, almeno quest'anno, il ministero dovrebbe anticipare il più possibile la data. per evitare uno schiaffo alla scuola e a quei docenti, soprattutto precari, in prima linea nell'emergenza. Ma soprattutto uno schiaffo agli studenti in particolar modo quelli disabili che all'improvviso si ritroverebbero un sostegno sconosciuto.

«Purtroppo spiega Massimo Spinelli, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi della Lombardia una situazione tragica come quella che stiamo vivendo fa emergere il meglio e il peggio dalle persone, anche nella scuola: la stragrande maggioranza dei docenti sta facendo il possibile ma abbiamo avuto anche segnalazioni sui rientri improvvisi da aspettativa e congedi parentali, di docenti che comunque restano fuori regione nella città di provenienza. I docenti non sono tutti uguali». Interrompere un periodo di aspettativa è lecito, certo, ma farlo per puro interesse in una fase così difficile non è giusto nei confronti dei ragazzi che si ritrovano con un insegnante che probabilmente non hanno mai visto, o quasi, e dei tanti precari che perdono il posto prima del tempo. «Il fenomeno dei furbetti spiega Mario Rusconi, presidente Anp Lazio è inaccettabile in un momento in cui tutti fanno del loro meglio per mandare avanti la scuola. Serve un monitoraggio per vedere di quante persone si tratta e che stiano effettivamente insegnando».

Stessa situazione anche in Emilia Romagna: «Anche qui ci sono casi di rientri inaspettati spiega Lamberto Montanari, presidente regionale Anp - i dirigenti devono richiamare questi docenti ai loro doveri: dovranno rendicontare». Ma non è certo la prima volta: «Avviene anche nel periodo di Natale spiega Roberto Romito, presidente dei presidi in Puglia c'è chi interrompe la malattia il 27 dicembre per poi riprenderla al ritorno dalle vacanze».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA