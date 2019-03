Lorena Loiacono

La carica degli aspiranti autisti: in pochi giorni boom di domande per guidare i bus nel traffico di Roma. In soli 12 giorni, infatti, Atac ha ricevuto 3.853 candidature. L'azienda di trasporto pubblico da il via alle selezioni per 200 autisti da assumere gradualmente entro il 2019 con contratti a tempo determinato. Tutti gli aspiranti autisti, entro marzo, saranno sottoposti a test psico-attitudinali, a cui poi seguirà un colloquio e una prova di guida.

La selezione rientra nel potenziamento previsto dal piano industriale. Intanto il Campidoglio tira le somme del primo step che riguarda l'aumento delle nuove vetture in circolazione: si tratta dei 38 bus presentati il 22 febbraio scorso e, entro aprile, ne dovranno arrivare altre 70. Oltre un centinaio di vetture, prese a noleggio da Atac. In pochi giorni ha spiegato la Raggi - i nuovi autobus in circolazione stanno già portando i primi benefici per chi utilizza il trasporto pubblico locale in diverse zone della nostra città. Obiettivo è ottenere risultati visibili nel più breve tempo possibile: recuperare corse e diminuire le attese alle fermate. La sindaca ha pubblicato sul suo profilo social anche un video per dimostrare che, lungo il percorso della linea 029 (che parte da Grottarossa e arriva fino alla stazione Saxa Rubra), i vantaggi per i pendolari sono già tangibili. Soprattutto perché lungo il tragitto, il bus passa anche per l'ospedale Sant'Andrea, fornendo quindi un servizio importante. Si tratta di linee che spesso, nel tempo, hanno subito tagli e rallentamenti, ritardi e sospensioni lasciando sprovvista di servizio una periferia decisamente popolata.

Le prime vetture messe in circolazione hanno servito infatti le zone di Magliana, Grottarossa, Acilia, Tor Vergata e Portonaccio. Un potenziamento utile per ottenere miglioramenti non solo intorno al Sant'Andrea ma anche all'ospedale pediatrico Bambino Gesù e all'Ifo. I primi 38 bus bianchi sono dei modelli da 12 metri con una capacità di 103 posti complessivi, mentre le altre 70 vetture della fornitura avranno 92 posti. E il rinnovo va avanti. Entro l'estate, infatti, saranno disponibili 227 nuovi autobus acquistati con gara Consip.

