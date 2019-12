Lorena Loiacono

L'omaggio del Papa all'Immacolata e le luminarie che, da piazza Venezia lungo tutta via del Corso, hanno acceso il Natale a Roma: un fiume di romani e turisti ieri, in un'atmosfera già natalizia ma lo shopping non decolla.

La domenica è iniziata con l'arrivo dei vigili del fuoco e la Fanfara, in piazza Mignanelli, per rendere omaggio alla Vergine Maria dove i pompieri hanno deposto la corona di fiori: come da tradizione, è stato compito del vigile del fuoco più anziano del comando deporre i fiori sul braccio della statua della Madonna a 12 metri di altezza. Nel pomeriggio la folla si è nuovamente radunata su piazza di Spagna per l'attesissimo arrivo di Papa Francesco che, prima, è rimasto in preghiera nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Al suo arrivo su piazza Mignanelli, il Pontefice è stato accolto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dal cardinale vicario di Roma Angelo De Donatis. Davanti ai fedeli, Papa Francesco si è scagliato contro la corruzione: «La tua purezza limpida - dice Francesco nella preghiera rivolta alla Madonna - ci richiama alla sincerità, alla trasparenza, alla semplicità. Quanto bisogno abbiamo di essere liberati dalla corruzione del cuore, che è il pericolo più grave».

E così in serata è stato inaugurato anche l'Albero di Natale di piazza Venezia, con la casetta di Babbo Natale, in una suggestiva nuova veste rosso e oro con lampi d'argento e una stella cometa come puntale, targata Netflix e di assoluto impatto scenografico.

Spettacolare anche l'accensione delle luminarie di Acea lungo via del Corso con 190 km di fibra ottica: un cielo stellato con 10 maxi schermi a basso impatto energetico a raccontare il cinema che ha reso famosa Roma, con 70 diverse pellicole. E mentre le luci attiravano l'attenzione di un fiume di persone, nei negozi ancora pochi regali : «Tanta gente in giro ma non dentro i negozi spiega Gianni Battistoni, storico presidente dell'Associazione di via Condotti -. Generalmente lo shopping parte nel week-end successivo all'8 dicembre, che è una giornata dedicata alla tradizione. Quest'anno è capitato di domenica, quindi aspetteremo la prossima per le vendite. Magari intanto vado anch'io a lasciare una letterina a Babbo Natale, a piazza Venezia, per chiedere un aiuto ai negozianti del Centro: ora arriva anche la proroga della Ztl».

