Lorena Loiacono

L'allerta Coronavirus va avanti a macchia di leopardo e le scuole ne fanno le spese.

TUTTO CHIUSO. Nelle regioni maggiormente colpite dal contagio, come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, le lezioni si fermeranno almeno fino a domenica prossima. Nei comuni fuori dalla zona rossa è stata richiesta la riapertura dei locali, anche per consentirne la pulizia durante il blocco delle lezioni, che comunque va avanti. In questo casa potrebbero accedere il personale di segreteria, i bidelli e i docenti che decidono di predisporre la didattica a distanza. La stessa data è stata fissata per le scuole del Friuli e in settimana arriveranno nuove disposizioni per capire se tutti gli istituti riapriranno i battenti lunedì 9 oppure no.

MARCHE CAOS. Anche le Marche, nonostante siano fuori dal focolaio, hanno ottenuto di poter lasciare chiuse le scuole almeno in provincia di Pesaro e Urbino per tutta la settimana. Dovrebbero riprendere il 9 anche le lezioni nella scuola elementare e media di Fiumicino, alle porte di Roma, dove una bambina e la mamma sono risultate positive al contagio, e in alcuni comuni della Valle Telesina nel Sannio.

IN ATTESA. Lezioni sospese invece fino a mercoledì nelle scuole di Foggia, dove la Città metropolitana ha disposto la sanificazione delle aule che potranno così riaccogliere gli studenti giovedì mattina, e in provincia di Messina e Palermo.

TUTTI IN AULA. Si torna a scuola mercoledì, invece, in Piemonte e in Liguria dove restano bloccate le lezioni solo a Savona. Le lezioni riprenderanno invece oggi a Napoli, dove è stata completata l'igienizzazione di 500 scuole, e in Alto Adige a cominciare da Bolzano.

IL BOLLETTINO. l'Italia viene divisa in tre zone a seconda dell'infezione da contenere. La zona rossa, quella chiusa già da una settimana, con i comuni della zona di Codogno, Bertonico, Casalpusterlengo, e Vò nel Veneto. La zona gialla, che comprende Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e le province di Pesaro e Urbino, nelle Marche, e quella di Savona in Liguria. Infine tutte le altre Regioni, per le quali si dovranno applicare misure di prevenzione. Per la zona rossa, c'è la chiusura dei negozi centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica (con eccezione per farmacie e negozi alimentari) e la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali, culturali, sociali e ricreativi.

Per la zona gialla, sospesi gli eventi sportive e le trasferte dei tifosi. Sospese anche tutte le manifestazioni di carattere non ordinario comprese quelle di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso (cinema, teatri, discoteche etc.). L'apertura dei luoghi di culto sarà condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Le scuole di ogni e grado resteranno chiuse ancora almeno fino al 7 marzo. Bar e Pub potranno servire solo al tavolo i loro avventori.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 05:01

