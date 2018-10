Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoItaliani popolo di poeti, santi e navigatori ma soprattutto di solitari: mai come in questo periodo infatti gli abitanti del Belpaese se ne stanno soli in casa, lontani dagli amici e dalle relazioni sociali. Un fenomeno in crescita che sta riguardando sia i rapporti con gli amici che quelli di coppia.NIENTE RAPPORTIA rivelarlo sono gli studi di settore che analizzano la qualità e gli stili di vita degli italiani. L'Istat rileva che un italiano su 3 non esce con gli amici neanche una volta a settimana, neanche nel weekend. Conduce, quindi, una vita in solitudine, con pochissimo tempo da dedicare ai rapporti affettivi e sociali.RITMI FRENETICIPer Emma Baumgartner, direttore del dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione della Sapienza di Roma, i dati sono anche «troppo positivi. Abbiamo uno stile di vita frenetico con tempi del lavoro che entrano nell'organizzazione delle nostre giornate al punto di condizionarle. Con differenze da considerare sia per quanto riguarda l'età, per cui un anziano non autonomo difficilmente vede gli amici, sia per quanto riguarda i servizi offerti nelle nostre città. Le donne escono meno degli uomini: è vero. Ma come fa una mamma ad avere tempo per sé stessa se non ha nessuno che la aiuta nella gestione dei figli?».E gli altri? Due italiani su 3 incontrano gli amici nel tempo libero almeno una volta a settimana: tra questi, però, solo il 18,3% li vede tutti i giorni. La frequentazione più assidua riguarda soprattutto i ragazzi: ben 9 giovani su 10 escono con gli amici almeno una volta a settimana. La percentuale generale è quindi condizionata dalle abitudini giovanili, va da sé che con il crescere dell'età diminuisce il tempo libero dedicato ai rapporti sociali. Inoltre, tra gli adulti che riescono o che vogliono ritagliarsi un po' di tempo da dedicare alle amicizie, ci sono soprattutto gli uomini.LA MAPPA DEI SINGLENon solo, l'Istat riesce a delineare anche una sorta di mappa delle amicizie, spiegando che riesce a frequentare almeno una volta a settimana gli amici chi vive nel Mezzogiorno con una percentuale del 73%, mentre questa abitudine si va perdendo mano a mano che si sale verso Nord dove la percentuale di chi esce almeno una volta a settimana si abbassa al 64%. Forse la lontananza dagli amici è dovuta a rapporti di coppia particolarmente stretti o con la gelosia che si mette di traverso? No, l'amore non c'entra. Anzi, gli italiani sono anche sempre più single: nel 2017 le famiglie composte da una sola persona sono aumentate dal 20% al 31%.riproduzione riservata ®