Lorena Loiacono

Ingrossato dalla pioggia, ora il Tevere diventa minaccioso. Negli ultimi giorni, infatti, il livello dell'acqua si è alzato tanto da far scattare tutte le misure di allerta. Le banchine sono infatti del tutto coperte nella maggior parte del percorso urbano e gli accessi sono stati chiusi per evitare che nessuno provi a scendere le scale. Si tratta di una misura di sicurezza che scatta quando il fiume arriva a sette metri di altezza, ieri i livello ha raggiunto 8.68 metri.

Per dichiarare la piena bisogna arrivare a dieci metri di livello sull'idrometro di Ripetta ed è un limite decisamente vicino visto che il maltempo non accenna a fermarsi nei prossimi giorni. Senza contare che in Umbria, dove il Tevere si sta riempiendo l'allerta nelle ultime ore è stata arancione e poi gialla. Per capire quello che sta accadendo lungo il fiume basta dare un'occhiata a quel che accade sul Lungotevere dove romani e turisti si fermano per affacciarsi e fotografare il fiume che, rispetto a pochi giorni fa, si presenta in tutt'altra veste. Grosso e alto, si presenta in uno spettacolo insolito rispetto al corso lento a cui Roma è abituata.

Tra selfie e foto ricordo, infatti, il Tevere si sta mostrando anche nel suo lato spettacolare. Ma in realtà il fiume inizia a far paura: l'acqua sta coprendo le arcate per oltre la metà, i barconi sono stati messi in sicurezza e gli alberi che solitamente svettano lungo le banchine ora sono tutti coperti, spuntano solo delle fronde verdi sulla cima a testimoniare l'altezza dell'acqua in quel punto. La protezione civile, per mettere in sicurezza gli accessi alle banchine e chiudere il passaggio, ha provveduto anche con la polizia municipale a mettere in allerta tutte le persone che, lungo gli argini del fiume e sotto i ponti del centro, vivono in alloggi di fortuna tra tende e accampamenti abusivi.

È stato necessario far allontanare tutti: alcuni si sono spostati altrove, altri sono ancora lungo il fiume ma a livello della strada, lungo il marciapiedi. Nei prossimi giorni il Tevere potrebbe continuare a crescere, per poi fermarsi nel fine settimana. Per monitorare ora dopo ora l'arrivo dell'eventuale piena, la Protezione Civile resta in presidio permanente alla foce del fiume: è questo il punto in cui fa più paura. Dalla Regione Lazio, dopo la richiesta del consigliere comunale Davide Bordoni, il capogruppo e la consigliera FdI Fabrizio Ghera e Chiara Colosimo arriva la richiesta di dichiarare la calamità naturale: milioni di euro i danni sulla costa del litorale romano.

riproduzione riservata ®

Martedì 19 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA