Lorena Loiacono Incappucciati per non fare altri danni. Il totem di piazza Venezia

Incappucciati per non fare altri danni. Il totem di piazza Venezia è stato coperto, alla meglio, dopo la denuncia di Leggo che raccontava come a Roma fosse possibile confondere Piazza Venezia con Porta Maggiore. E così quello dell'Anagrafe. Di Testaccio. Di Trastevere. Di piazza Navona e Campo de' Fiori. Proprio così, il totem posizionato su piazza Venezia all'altezza del capolinea del tram 8, per dare indicazioni stradali e informazioni ai turisti, assicurava al passante tu sei qui indicando però Porta Maggiore.

Sembrava quasi un gioco, uno scherzo per confondere le idee a qualcuno. E invece si trattava di un errore non da poco visto che su Piazza Venezia ogni giorno arrivano migliaia di turisti, probabilmente si tratta della piazza più visitata e attraversata di Roma in quanto sede del Vittoriano, dell'Altare della Patria ma anche del capolinea di bus e tram. Passa per piazza Venezia anche chi vuole visitare l'Ara Coeli o, addirittura, il Campidoglio.

Già perché questo errore è stato commesso proprio sotto gli occhi del Campidoglio, senza che nessuno se ne accorgesse prima di vederlo salire agli onori della cronaca. Senza contare che il totem porta i loghi di Roma Capitale, Atac e Zetema. In due giorni la notizia ha fatto il giro di Roma e non solo, arrecando alla Capitale l'ennesima brutta figura. E così ieri mattina il Comune è corso ai ripari: il totem è stato incappucciato e prima o poi verrà spostato su Porta Maggiore mentre al suo posto dovrebbe arrivare la colonnina corretta, quella con la pianta di Piazza Venezia. Luca Bergamo, vicesindaco e assessore alla cultura, aveva assicurato a Leggo che sarebbe intervenuto per sistemare la situazione. Ed è stato di parola, il totem è stato oscurato e verrà riposizionato altrove. Nel frattempo però si poteva fare di meglio: il totem infatti resta lì, coperto da una plastica nera di quelle che somigliano tanto a una busta della spazzatura, sempre sotto il Campidoglio, fermato con lo scotch per i pacchi. Ed un foglio con su scritto in allestimento.

Non è proprio così, ma meglio di niente. Il totem non è in allestimento, il totem è di un'altra piazza. «Complimenti al Comune di Roma che - sottolinea Giorgio Carra, delegato all'Assemblea capitolina del Pd - per ovviare al pasticcio del totem turistico, ha pensato bene non di risolvere il problema ma di incappucciarlo con un sacco della spazzatura. D'altronde va di moda oggi a Roma vista la situazione riprovevole dei rifiuti. Un ottimo biglietto da visita ai piedi del Campidoglio».

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

