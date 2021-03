Lorena Loiacono

In zona arancione, solo per 4 giorni e poi si chiude tutto. Da oggi il Lazio potrà riaprire scuole e negozi, sarà così fino alla zona rossa prevista per Pasqua a partire dal 3 aprile.

APRI E CHIUDI In questo mordi e fuggi di aperture, bar e ristoranti rimangono chiusi al pubblico ma possono lavorare con i servizi di asporto e consegna a domicilio. Tutti i negozi invece possono riaprire, fino ai festivi ovviamente.

SCUOLE E SICUREZZA Tornano in presenza da oggi 470 mila alunni negli asili, nelle scuole elementari e nelle medie. Le superiori dovranno aspettare invece fino al 7 aprile quando rientreranno comunque al 50%. Da ieri intanto gli studenti dai 14 anni in su possono prenotare gratuitamente i tamponi anti-Covid, tramite il sito della regione Lazio, per tornare in classe in sicurezza.

ALLERTA PROF Nelle scuole, da riaprire per due giorni, la ripresa non sarà semplice: Le scuole stanno facendo fatica ad organizzarsi spiega Cristina Costarelli, vicepresidente dell`Associazione nazionale presidi di Roma e del Lazio e dirigente del liceo romano Newton- molti docenti sono fuori Regione, altri sono coinvolti nella vaccinazione: si riaprirà con un personale ridotto.

SPOSTAMENTI Resta vietato, salvo motivi di salute o di lavoro, spostarsi dalle 22 alle 5, tra Comuni e fuori Regione.

PALESTRE E TEATRI Possono aprire i centri sportivi m restano chiusi piscine, palestre, teatri e cinema.

BIOPARCO Da oggi in rispetto delle normative anti-Covid sarà possibile tornare ad ammirare gli animali. Ingressi contingentati ad un massimo di visitatori previsto in funzione degli spazi necessari a mantenere un distanziamento sociale adeguato.

DATI COVID In base ai dati diffusi ieri dalla Regione Lazio, diminuiscono i positivi ma aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive: a Roma 800 nuovi casi, 1.403 in tutta la Regione con un calo di 433 unità. I decessi sono stati però 45, quindi 31 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 14%, con gli antigenici la percentuale scende al 9%.

