Lorena Loiacono

In classe con sciarpa e guanti, a scuola si batte i denti dal freddo e i bambini fanno lezione in corridoio dove i termosifoni funzionano. La scuola elementare Europa di via Grotta Perfetta ha la caldaia fuori uso dal primo novembre scorso. Vale a dire che, quest'anno, non ha mai funzionato visto che a ottobre i termosifoni non servivano. E così, dopo una prima accensione, il personale scolastico si è accorto che un'intera ala dell'edificio era al freddo. La scuola ha subito chiesto l'intervento della ditta di manutenzione ma i tecnici hanno rilevato un guasto importante tanto che, per aggiustarlo, bisognerebbe fermare anche l'attività della mensa.

Quindi per ora i lavori non partono. Con il risultato che i bambini restano al freddo e nei prossimi giorni, con l'abbassamento inevitabile delle temperature, sarà sempre peggio. Al gelo ci sono ben nove classi: sei sono state trasferite nella scuola media che fa sempre parte dell'istituto comprensivo. Una dislocazione che ha comportato non pochi disagi per le famiglie, costrette a spostarsi, e per i bambini che dalle medie devono tornare nella scuola primaria per la mensa. Senza contare che i ragazzi delle medie, di fatto, hanno perso l'utilizzo dei laboratori, adibiti ora a classi di scuola elementare. Per trovare sei aule disponibili e accogliere i bambini, infatti, la scuola ha dovuto sacrificare spazi di attività didattiche come ad esempio i laboratori.

Ma l'occupazione dei laboratori non copre comunque tutte le esigenze: restano fuori tre classi. Per portare avanti la didattica, la scuola Europa ha allestito quindi le tre aule lungo i corridoi nell'ala riscaldata. Sono senza pareti, quindi, ma almeno ci sono i termosifoni in funzione. «Purtroppo l'impianto ha bisogno di un intervento lungo spiega il maestro Stefano Raffi, coordinatore del plesso i giorni di pausa per Natale non sarebbero stati sufficienti. Giovedì scorso la scuola si è riunita per un'assemblea e abbiamo deciso di chiedere risposte visto che, ad oggi, ancora non ne sono arrivate. Ci siamo organizzati come potevamo, per non fermare la didattica ma la situazione non è sostenibile. In attesa che la riparazione avvenga, potremmo installare un termoconvettore per ognuna delle nove classi al freddo. Potrebbe essere una soluzione veloce e a basso costo visto che , una volta in funzione la caldaia, questi condizionatori potrebbero tornare in possesso del Comune per essere riutilizzati altrove».

riproduzione riservata ®

Lunedì 3 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA