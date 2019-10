Lorena Loiacono

Immondizia. Erba incolta. Grossi tronchi di alberi pericolanti. L'area giochi di Villa Glori, più che uno spazio dedicato ai bambini, negli ultimi tempi si era tramutato in una giungla tropicale. A renderla di nuovo agibile ci hanno pensato i cittadini. Domenica i soci del Circolo Canottieri Aniene e i volontari del Comitato di Quartiere Piazzale Don Giovanni Minzoni si sono armati di rastrelli e cesoie e hanno rimesso a nuovo l'intera area del parco giochi.

Un gruppo di giardinieri improvvisati attrezzati di tutto il necessario - dai tagliaerba alle scope - hanno provveduto a tirare a lucido la zona: potato l'erba e gli alberi, raccolto i tronchi potenzialmente pericolosi, ripulito le panchine e i giochi per bambini. Un'opera di volontariato che ha coinvolto grandi e piccini e che non rappresenta affatto un evento isolato.

Il Comitato Don Minzoni, infatti, è stato autorizzato nel marzo del 2016 dal Dipartimento Ambientale di Roma Capitale all'esecuzione delle attività di recupero del verde e di pulizia delle aree. L'obiettivo dell'Associazione è il recupero degli spazi della città che versano in stato di abbandono e degrado, e la loro restituzione ai cittadini. Compito del Comitato è anche quello di verificare che il lavoro già fatto duri nel tempo. Per questo sono continue le attività di monitoraggio sul territorio.

«Abbiamo il dovere di fare qualcosa - ha dichiarato all'unanimità il gruppo di volontari - perché negli ultimi anni per disinteresse la nostra città è finita in uno stato incredibile di degrado». Ora che la Villa è come nuova, bisognerà assicurarsi che continui ad esserlo. Per questo, grazie all'Associazione Don Minzoni e alle donazioni del Circolo Canottieri Aniene e dei privati, è stato assoldato anche un giardiniere di quartiere. Sarà lui a controllare che Villa Glori non torni ad assomigliare ad una giungla.

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

