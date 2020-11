Lorena Loiacono

Il virus non si arresta, per contenere i contagi partono i tamponi anche negli studi medici: ieri, domenica, sono stati registrati nel Lazio 2612 nuovi casi positivi, 1285 solo a Roma. Essendo un giorno festivo, sono stati effettuati 7388 tamponi in meno per un totale di quasi 23mila. Vale a dire che il rapporto tra positivi e tamponi si è alzato, leggermente, rispetto alla giornata di sabato.

TAMPONE DAL MEDICO E allora, oltre alle restrizioni in campo, servono sul piano sanitario nuove misure di tracciamento più stringenti. Si apre infatti una nuova fase per ampliare l'attività di testing anche per semplificare le certificazioni: i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono infatti fare il tampone rapido antigenico direttamente nei loro ambulatori.

PEDIATRI IN PRIMA LINEA Sono circa 700 i pediatri aderenti alla Fimp e al Cipe che aderiranno all'iniziativa messa in campo dalla Regione Lazio per velocizzare tamponi e certificazioni tra i bambini che, a scuola, vedono intere classi bloccarsi in attesa di un certificato: il tampone potrà essere effettuato presso gli studi professionali o, qualora la struttura non fosse idonea, ci si può spostare in quelle messe a disposizione dalla Asl o dalla Protezione civile. Per i tamponi potrebbero essere riservati degli orari ad hoc nei giorni festivi, prefestivi, sabato e domenica, l'esito del tampone verrà trasmesso secondo le procedure informatiche e sarà il medico curante a stilare anche la certificazione relativa alla quarantena.

LA CRISI Nella Capitale solo un terzo delle imprese è ancora operativo: l'allarme parte da un'indagine della Cna di Roma con Swg, condotta dal 10 al 12 novembre, da cui emerge inoltre che il 16% delle imprese ha chiuso o sta valutando la chiusura e l'84% prevede un fatturato significativamente inferiore a quello del 2019. Gli interventi di ristoro? Finora sono stati utili solo per il 27% delle imprese



