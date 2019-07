Lorena Loiacono

Il posto al nido c'è, peccato che il nido sia inagibile. E' questo lo strano caso di circa 30 bambini, dai 3 ai 36 mesi, che il 2 settembre prossimo dovranno iniziare l'anno scolastico nell'asilo nido comunale Parco Flora. Lo stesso asilo che, il 28 febbraio scorso, è stato dichiarato inagibile perché presentava crepe, lesioni e infiltrazioni. I bambini che lo frequentavano, circa 40, a marzo sono stati trasferiti in altre strutture non senza disagi per le loro famiglie. L'asilo intanto è rimasto così com'era a febbraio, senza interventi particolari, ma il bando comunale ora ha assegnato quel nido ad altri 30 bambini. Per i quali si rischia il trasferimento ancora prima di entrare.

«Mio figlio - racconta una mamma, Serena Zancla peraltro con tre figli divisi in tre scuole comunali diverse - è stato assegnato al Parco Flora che, oltre ad essere distante 7 km dalla scuola dell'altro figlio e 5 km da casa, è attualmente chiuso: è stato dichiarato inagibile dalla Commissione stabili pericolanti nel mese di marzo. Perché nel bando sono stati messi a disposizione dei posti per questa struttura, visto che tuttora non c'è alcuna certezza che i lavori, non ancora iniziati, finiranno in tempo per l'apertura del nuovo anno scolastico? La direzione tecnica del municipio ha assicurato che la struttura riaprirà a settembre ma, ad oggi, l'unica certezza è che i lavori devono durare 120 giorni consecutivi. E non sono ancora iniziati».

Il problema ora, che affligge i genitori coinvolti, è capire come sia possibile che quella struttura, per cui sono stati previsti lavori di manutenzione straordinaria della durata di 120 giorni, al costo di 120mila euro, possa riaprire tra 40 giorni visto che il cantiere ancora non è partito. Se dovessero iniziare oggi, quindi, durerebbero comunque un terzo del tempo previsto. Fuori dall'asilo oggi c'è un cartello di lavori previsti per il biennio 2017-2018, da far partire ad aprile, ma che nulla hanno a che vedere con quelli autorizzati a maggio. Nelle graduatorie provvisorie i 30 posti erano stati assegnati ad altre strutture ma poi, nella pubblicazione delle graduatorie definitive è riapparso il nido Parco Flora. Il timore è che, il 2 settembre, i bambini verranno collocati altrove, in via provvisoria. Per i piccoli non sarebbe certo il migliore degli inserimenti.

Venerdì 12 Luglio 2019

