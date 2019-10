Lorena Loiacono

Il crocifisso viene messo ancora una volta sotto esame a scuola. Da un lato c'è chi gli rivolge lo sguardo, dall'altro invece c'è chi non lo vorrebbe mai vedere in un'aula. Così capita che nella scuola media Alberto Sordi dell'istituto Suor Celestina Donati a Roma, una docente ha denunciato la scomparsa di due crocifissi dopo una discussione avvenuta con un collega che, entrando in un'altra classe, sembra tolga il simbolo religioso dal muro prima di far lezione e lo mette in un cassetto.

Le classi sotto esame sono tre: in una il crocefisso viene rimosso e poi riposizionato in base al docente che fa lezione e nelle altre due è proprio scomparso. La docente ha denunciato l'accaduto alla preside, Maria Ponticiello, che oggi proverà a far luce sulla vicenda. «Questo è un caso in cui il laicismo si traveste di democrazia ma in realtà ha dichiarato Riccardo Corsetto, segretario della Lega nel quartiere romano, primo a riportare la vicenda - è una grave intolleranza che fa male soprattutto agli alunni. Il messaggio di Cristo non offende nessuno. Invitiamo le famiglie a inviare mail di protesta alla scuola: non escludo blitz fuori dall'istituto».

Poche settimane fa anche il ministro dell'istruzione Fioramonti si era espresso in merito: «Ritengo che le scuole debbano essere laiche e permettere a qualsiasi cultura di esprimersi: non rappresentarne una in particolar modo». Di tutt'altro avviso l'ex ministro Bussetti e Salvini, leader della Lega che - con una proposta di legge - voleva invece rendere obbligatorio il crocifisso in tutte le classi di scuola.

Martedì 29 Ottobre 2019

